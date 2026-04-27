Тайният архив на Ватикана: Две реликви доказват истинността на Библията

Слуховете за това какво се крие под Ватикана се появиха отново след подновени твърдения, че тайните му трезори може да съдържат реликви, свързани с библейската история.

Тайният архив на Ватикана, официално известен като Апостолски архив, отдавна подхранва спекулациите, че свещени артефакти, свързани с Библията, може да се съхраняват далеч от обществеността.

Простирайки се на дълги около 83 км рафтове и съхранявайки повече от 12 века записи, подземното хранилище е една от най-строго контролираните колекции в света.

Но някои смятат, че трезорите може да съдържат повече от ръкописи. Ей Джей Джентиле, водещ на "The Why Files“, наскоро заяви, че легендарният Ковчег на Завета и Копието на Съдбата трябва да са скрити там долу.

Според Светото писание, Ковчегът е създаден, за да съхранява Десетте заповеди, дадени на Моисей, а се смята, че копието е пронизало Исус по време на разпятието.

Секретността около архивите, включително периодите на чакане, които могат да продължат повече от десетилетие, само подхранва спекулациите за това какво още може да се крие зад заключените врати.

Въпреки че много от твърденията остават непотвърдени, подновеният интерес към скритата колекция на Ватикана отново разпали дебата за това дали най-свещените реликви в историята все още могат да съществуват днес.

Не всеки има достъп

В гостуването си в "Шоуто на Шон Райън“, Джентиле описа архивите като място, до което малцина външни хора имат истински достъп.

"Не можете да отидете там. Искам да кажа, хората могат да отидат във ватиканските архиви. Трябва да получите разрешение, [което] е като чакане от 10 до 15 години, и трябва да им кажете какво искате да видите, преди да отидете“, обясни Джентиле.

Достъпът до архивите е силно ограничен, което изисква от учените да кандидатстват години предварително, да представят подробни предложения за изследвания и да преглеждат материали под строг надзор, без да боравят директно с оригинални документи.

"Така че, докато сте там, не можете да докосвате нищо. Някой ще обърне страниците вместо вас“, каза Джентиле.

Сред най-широко обсъжданите твърдения е възможността трезорите да съдържат легендарни религиозни артефакти, свързани с библейската история. "Говори се, че там долу е Копието на съдбата. Предполага се, че Ковчегът на Завета е там долу“, каза Джентиле.

Слуховете, че Ковчегът на завета може да е скрит под пазачите на Ватикана, се разпространяват от десетилетия, подхранвани до голяма степен от огромните колекции от реликви на Църквата и ограничения характер на нейната архивна система. Някои теории предполагат, че реликвата е била преместена през Европа по време на кръстоносните походи, за да бъде защитена от нашествие или унищожение.

Според Библията, Ковчегът на завета е построен от израилтяните малко след като са избягали от Египет около 13 век пр.н.е.

Някои историци смятат, че Ковчегът първоначално е бил съхраняван в Светая Светих, най-вътрешната камера на древния Йерусалимски храм, преди да изчезне по време на вавилонското разграбване на Йерусалим през 586 г. пр.н.е.

Счита се, че Копието на съдбата е оръжието, използвано за пронизване на Исус по време на разпятието.

"Това е копието на съдбата или светото копие, което е било при римския войник, пробол Христос, когато е бил на кръста“, обясни Джентиле.

Един от най-ранните източници на легендата за копието датира от средновековните кръстоносни походи, когато множество групи твърдят, че са открили оръжието, използвано при разпятието на Исус.

По време на обсадата на Антиохия през 1098 г. монах на име Петър Вартоломей твърди, че е имал видения, разкриващи местоположението на копието под пода на църква.

Въпреки че се съобщава, че е намерено копие, мнозина се съмняват в неговата автентичност дори по това време.

Тази несигурност създава убеждението, че "истинското“ копие може да е било скрито или преместено, полагайки основите за по-късни спекулации, че може да е укрито в мощни религиозни центрове като Ватикана.

Хитлер преследвал артефакти

Спекулациите за скрити реликви са подхранвани и от разкази от военно време, че нацистките сили активно са търсили свещени артефакти в окупирана Европа, за които се смята, че притежават символична или мистична сила.

По време на Втората световна война организации като свързаната изследователска група на Хайнрих Химлер, Аненербе, изследват древни реликви и исторически места, включително църкви, манастири и катедрали, с надеждата да открият предмети, свързани с библейски или легендарни традиции.

"Това беше нещо, от което Хитлер много се интересуваше. Хитлер преследваше тези артефакти навсякъде“, каза Джентиле.

Историците казват, че много съкровища са били скрити, преместени или разграбени по време на хаоса на войната, което е допринесло за създаването на трайни слухове, че някои свещени реликви, включително тези, свързани с християнската история, може да са били тайно пазени от институции като Ватикана.

Съществува ли хроновизорът?

Сред най-необичайните обсъждани твърдения е съществуването на мистериозно устройство, за което се твърди, че позволява на хората да виждат минали събития.

"Любимият ми предмет, който би трябвало да е там долу, се нарича хроновизор. И това е предмет, който ви позволява да виждате през времето“, каза Джентиле.

Хроновизорът е легендарно, недоказано устройство, за което се твърди, че е разработено през 50-те години на миналия век от отец Пелегрино Ернети, свещеник и физик, който твърдял, че може да улавя остатъчни вибрации, оставени от минали събития.

"И това, което наистина го постави на картата, беше, че той направи снимка на разпятието на Христос и я пусна. И това е дива снимка, защото е Исус Христос на кръста“, каза Джентиле.

По-късни разследвания обаче показаха, че изображението повече наподобява снимка на статуя, отколкото на автентичен исторически момент.

"И се оказа, че наистина е било така - той е имал тази снимка, за която е казал, че е видял Христос, но това е била само неговата снимка на статуята“, каза Джентиле.

Въпреки липсата на потвърдени доказателства в подкрепа на съществуването на устройството, легендата продължава да циркулира сред изследователи и конспиратори.

"Значи хроновизорът е просто тази легенда“, заключи Джентиле.