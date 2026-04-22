След AI снимките като Исус: Тръмп почете пасаж от Библията

Седмица след като публикува AI снимки, на които се показа като Спасител, американския президент Доналд Тръмп предизвика нови дискусии и противоречия с участието си в маратон по четене на Библията. Тръмп цитира пасаж от Стария завет в предварително записано видео, заснето в Овалния кабинет.

Критиците остро определиха четенето на библейски стихове като крещящ "политически трик“, докато поддръжниците му похвалиха републиканския президент, че е напомнил на американците "кои сме като нация“.

Това се случва в момент, когато администрацията на Тръмп подхранва религиозното възраждане във федералната бюрокрация. Откакто президентът се завърна на поста си, федералните служители са залети с имейли за прозелитизъм и покани за богослужения. А висши служители многократно са се позовавали на християнската си вяра в политически дискусии.

Преди дни Тръмп започна престрелка от думи срещу папа Лъв XIV заради твърдото противопоставяне на католическия понтифик на войната в Иран.

Какво прочете президентът?

79-годишният президент прочете от Летописи 7:11–22 – пасаж от Писанието, който отдавна се цитира от онези, които вярват, че САЩ са основани като християнска нация.

"И Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: Чух молитвата ти и избрах това място за Себе Си за дом на жертвоприношение“, каза Тръмп по време на приблизително триминутното си обръщение.

President Trump read 2 Chronicles 7:11–22 during "America Reads the Bible," joining nearly 500 leaders in a weeklong event honoring America’s 250th anniversary. pic.twitter.com/M8CYnr2zkz — Fox News (@FoxNews) April 21, 2026

"Ако Моят народ, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от злите си пътища, тогава ще чуя от небето и ще простя греха им и ще изцеля земята им“, продължи президентът.

Рецитацията е част от "Америка чете Библията“, едноседмично събитие за четене на писания с участието на над 500 участници, включително министъра на отбраната Пийт Хегсет и републиканските сенатори Тед Круз и Джони Ернст.

Организаторите го определиха като "духовно честване на основополагащите идеали на нашата нация и призив да преоткрием истината, която все още ни държи здраво днес“, според уебсайта "Америка чете Библията“.

"Аплодирам всеки гражданин, участващ в инициативата "Америка чете Библията“, каза президентът миналата седмица и добави: "Заедно ще почетем Светото писание, ще обновим вярата си, ще въведем... историческо възраждане на религията по американските брегове и преосвещаване на Съединените щати като една нация под Божието ръководство".

Смесени реакции

Социалните медии бързо избухнаха с редица реакции, като много потребители изразиха искрена признателност.

"Ето как изглежда лидерството“, написа един потребител на X. "Президент, който не се срамува да чете Библията публично и да ни напомня кои сме като нация".

"Нека Бог благослови това, което прави Тръмп. За разлика от това... Байдън почете гейовете", се казва в друг пост на потребител.

Бъни Паундс, основателката на Christians Engaged, групата, която организира проекта, също отправи похвали. "Това е силно изявление, че той реши да прочете този пасаж“, каза тя пред Associated Press.

Много от коментарите обаче бяха далеч по-скептични към вярванията и мотивите на президента.

"Някой наистина ли вярва, че Тръмп е чел Библията? Дори само една книга? Разбира се, че не“, написа един потребител на X.

"Ха-ха, за първи път за всичко“, добави още един потребител, докато друг осъди четенето като "политически трик“.

Брайън Кейлър, автор на "Библията според християнските националисти: Използване на Писанието за политическа власт“, ​​отхвърли популярното тълкуване, че пасажът на Тръмп е от значение за политическия проект на САЩ.

"Този ​​стих не е за Съединените щати“, каза Кейлър пред АР и добави: "Това е "обещание, дадено на един конкретен човек в един конкретен момент. Не е много добре да го изваждате от контекста и да го прилагате към каквото искате“.

По-широк акцент върху християнството

Президентът Тръмп отдавна се представя за несравним защитник на християнството. През 2021 г. той заяви пред радиоводещ, че "никой не е направил повече за християнството, за евангелистите или за самата религия от мен“. През 2024 г. той започна да продава Библии с марката на Тръмп.

След завръщането си на поста, Тръмп въведе серия от промени, които подхраниха възраждането на религията във федералното правителство.

През февруари 2025 г. той създаде няколко религиозни служби в цялото правителство, включително Службата за вяра на Белия дом, ръководена от телевизионната евангелистка Паула Уайт-Кейн, която сравни президента с Исус. А през юли 2025 г. Службата за управление на персонала публикува меморандум, позволяващ на федералните служители да "насърчават“ своите колеги да „участват в религиозни изрази на вяра, като например молитва“.

Оттогава служители в множество агенции и отдели са получавали прозелитски имейли, покани за богослужения в правителствени сгради и са наблюдавали религиозни подтекстове във важни политически решения.

Интегрирането на религията – по-специално на евангелското християнство – в правителствените операции е най-очевидно в Министерството на отбраната.

По време на служба през март, малко след избухването на войната в Иран, министърът на отбраната Пийт Хегсет умолява Бог: "Нека всеки снаряд намери своя отпечатък срещу враговете на праведността и нашата велика нация".