Въпреки забраната: 81,5% от децата в Австралия все още се използват платформите

Откакто Австралия забрани на лица под 16 години да използват социални медии в края на 2025 г., повече от две дузини държави или са въвели свои собствени забрани, или обмислят подобни ограничения.

Те включват редица европейски държави, както и развиващи се страни като Индонезия, Виетнам и Бразилия. Макар че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е малко вероятно да последва примера, няколко щата, включително Калифорния, се заемат сериозно с потенциални регулации за ограничаване на използването на социални медии от младите хора.

Поддръжниците казват, че тези стъпки сигнализират за фундаментална промяна в полза на детство без скролване. Но вече има въпроси относно ефективността на австралийската забрана. Технологичните гиганти, включително Meta Platforms Inc. и Snap Inc., са обвинени, че не са я приложили правилно на своите платформи. И много тийнейджъри изглежда намират начини да я заобиколят.

Призиви за забрани за децата в социалните медии

Опасенията относно въздействието върху децата от прекомерната употреба на социални медии нараснаха през последните години, тъй като медицинските специалисти се опитват да обяснят увеличаването на проблемите с психичното здраве, докладвани сред младите хора, особено в западните страни с високи доходи.

В американски съдебни дела, заведени през последните години, се твърди, че като са проектирали платформите си така, че да бъдат трудни за устояване, компаниите за социални медии са причинили сериозна вреда на младите потребители. Академични проучвания показват, че прекомерното време пред екрана може да забави развитието на детето. Прекомерното излагане на бързо развиващи се цифрови медии може да затрудни децата да се съсредоточат върху бавни, тихи задачи.

А твърде многото време, прекарано усамотено на смартфон, лишава децата от човешките взаимодействия, от които експертите казват, че са им необходими, за да станат уверени възрастни, които могат да се справят с работния живот и да изградят здрави, трайни взаимоотношения. Социалните медии са свързани и със случаи на необуздан тормоз, сексуално насилие и изнудване, които са довели до самонаранявания и самоубийства.

В бестселъра си от 2024 г. „Тревожното поколение“ американският психолог Джонатан Хайдт свързва увеличаването на психичните заболявания при тийнейджърите, започнало около 2012 г., с обществена промяна от здравословно „детство, основано на игра“ в реалния свят към пристрастяващо „детство, основано на телефони“.

Книгата изигра роля в ускоряването на забраната в Австралия и няколко лидери, по-специално френският президент Еманюел Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, поръчаха експертни доклади, за да проучат по-задълбочено въпроса.

Технологичните фирми, които притежават услугите за социални медии, казват, че са ангажирани с безопасността на потребителите и често посочват функции, които са внедрили през годините, за да защитят тийнейджърите.

Дали по-малкото използване на социални медии прави децата по-щастливи?

Има противоречиви доказателства, свързани с използването на социални медии и психичното благополучие на децата. Академичните среди обсъждат степента, до която увеличението на психологическите проблеми, наблюдавани при младите хора в няколко страни, е причинено от това, че те прекарват повече време онлайн или други фактори, като например натиск за образователен успех и нарастваща осведоменост и докладване на проблеми с психичното здраве.

Някои изследователи казват, че социалните мрежи са се превърнали във важен аспект от социалния живот на децата. Неотдавнашно проучване на около 30 000 европейски деца, проведено от Лондонското училище по икономика, заключи, че „констатациите не подкрепят простото тълкуване, че достъпът до социални медии е или категорично безопасен, или категорично вреден“.

Австралийското законодателство изисква от операторите на платформи, включително TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и X, да предприемат разумни стъпки, за да не допускат лица под 16 години до своите услуги. Те трябва да деактивират или ограничат достъпа до акаунти за непълнолетни потребители и много от тях използват технологични системи за проверка на възрастта. Те обикновено използват три метода: Първият, проверка на възрастта, включва предоставяне на документ, доказващ възрастта от потребителите; вторият, оценка на възрастта, използва биометрични данни, като лице, глас или други черти; третият, извод за възрастта, разглежда онлайн поведение, като история на сърфиране, мрежи от приятелства или избор на думи, за да се опита да определи възрастта.

Какво правят другите държави?

Въведените или обсъждани от правителствата мерки варират от пълни забрани до задължително родителско съгласие за достъп на деца до социални медии и забрана на алгоритмичното профилиране на по-млади потребители от компаниите за социални медии, за да им се насочва персонализирано съдържание.

През юни правителството на Обединеното кралство обяви „пълна забрана“ за използване на социални медии от лица под 16 години, с допълнителен вечерен час и предложение за премахване на функции като автоматично възпроизвеждане на видеоклипове и персонализирано съдържание за деца. Въпреки че правителството заяви, че забраната, която се стреми да въведе през пролетта на 2027 г., ще следва австралийския модел, все още не е напълно ясно как ще се прилагат ограниченията. Както при австралийската забрана, не се очаква мерките на Обединеното кралство да обхващат приложения за съобщения като WhatsApp или образователни платформи като Google Classroom.

През юли Франция стана първата държава-членка на ЕС, която прие закон, забраняващ на младите хора да използват социалните медии. Мярката трябва да влезе в сила от януари 2027 г. Тъй като в повечето случаи законодателството на ЕС позволява само на Европейската комисия да налага глоби на платформи с над 45 милиона потребители, френското законодателство е предназначено да се съобрази със Закона за цифровите услуги на блока, който държи компаниите за социални медии отговорни за премахването на всякакви незаконни материали от техните сайтове.

Във Франция това вече ще включва всяко взаимодействие на лица под 15 години в платформите. Споразумението за цифровите услуги позволява на ЕС и националните правителства да налагат глоби на неспазващи платформи с до 6% от годишния оборот на доставчика в световен мащаб.

Европейската комисия разглежда и различни мерки, които засега не биха довели до пълна забрана за използване на социални медии от деца на континента. Председателят на ЕК Фон дер Лайен планира да предложи нови правила, които биха изисквали отговорен възрастен да наблюдава всяко дете под 13 години, което има достъп до платформите, и биха въвели пълна забрана за времето пред екрана за деца под тригодишна възраст.

Работи ли австралийската забрана?

През януари правителството заяви, че около 5 милиона акаунта на непълнолетни са били затворени през седмиците след влизането в сила на забраната. Анкета през март показа, че трима от петима възрастни смятат, че забраната е била ефективна.

Последващи изследвания обаче сочат по-нюансирана картина. Проучване през април сред повече от 700 австралийски тийнейджъри установи, че само един на всеки четирима на възраст между 14 и 15 години не използва социалните медии. Около 70% от родителите, които са заявили, че детето им е имало акаунти в социалните медии преди забраната, все още са имали такива, според регулатора.

Някои деца съобщават, че не са се сблъсквали с никакви проверки за възрастта. Други са вземали назаем акаунти за възрастни или са прибягвали до използване на виртуални частни мрежи (VPN) – инструменти, които крият местоположението на човек, за да заобиколят специфичните за страната ограничения.

През юни правителството обвини компаниите за социални медии, че не са направили достатъчно, за да спазят забраната. То обеща да удвои максималната санкция за нарушения от 49,5 на 99 милиона австралийски долара (69 милиона щатски долара) и да даде на националния орган за онлайн безопасност допълнителни правомощия за прилагане. Досега нито една платформа за социални медии не е била глобена за нарушаване на забраната.

Доклад, публикуван в края на юли от австралийския регулатор за онлайн безопасност, показа, че делът на лицата под 16 години, които са съобщили, че използват платформа за социални медии през март, е 81,5% спрямо 85,9% преди влизането в сила на закона през декември. Поддръжниците на правилата за минимална възраст за социалните медии казват, че пълното спазване в Австралия винаги е било малко вероятно, че родителите там широко подкрепят забраната и че нейният успех трябва да се оценява в дългосрочен план.

Правителствата на Обединеното кралство и Франция заявиха, че ще изберат и ще прилагат най-ефективните методи за проверка на възрастта, вместо да оставят този аспект на компаниите да решават. ЕС дори представи собствено приложение за проверка на възрастта в опит да установи стандарт за континента. Според Би Би Си правителството на Обединеното кралство при управлението на бившия премиер Киър Стармър е обмисляло ограничаване на използването на VPN от определени възрастови групи. Не е ясно дали идеята ще бъде възприета от неговия наследник Анди Бърнам. Експерти от вътрешния мозъчен тръст на Европейския парламент посочиха как VPN мрежите създават вратичка в прилагането на системи за защита на децата онлайн, но комисията засега не планира да регулира използването на VPN.

Целият анализа - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria