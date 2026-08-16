Как могъща Америка се сблъска с недостиг на ракети?

Тези, които виждат Америка като върховна суперсила, обикновено надценяват мощта на нейните военни. Но наскоро научихме, че способността ѝ да продължи, камо ли да ескалира, операции в Иран е възпрепятствана от недостиг на боеприпаси.

За всеки, който е наблюдавал отблизо Пентагона, тази криза в доставките на боеприпаси - това, което военните наричат ​​дълбочина на складовете - не е изненада. И докато президентът Тръмп твърди: "Имаме много повече, отколкото ни е необходимо", изтекла информация точно преди началото на операциите през февруари предполага, че държавният глава е бил предупреден от председателя на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн, за ограничения брой определени съвременни оръжия.

Сега американският арсенал от противоракетни прехващачи Patriot се оценява на по-малко от 800, в сравнение с 2300 преди войната в Иран

Има около 250 от още по-мощните ракети Thaad (терминална отбрана на голяма надморска височина), в сравнение с 600 преди три години. Що се отнася до нападателните оръжия, половината от крилатите ракети "Томахоук" са били изразходвани през последните 18 месеца, както и почти всичките 350 наземни ракети за прецизно ударно оръжие, които са били на склад през февруари.

Как САЩ се озоваха в това положение? Разбира се, в продължение на много години и под различни администрации, те са давали приоритет на "платформите" - бляскави поръчки като бойни самолети и разрушители - пред оръжията, от които биха се нуждаели, за да бъдат ефективни.

Марк Кансиан, бивш полковник от морската пехота и сега старши съветник във вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания, смята, че "от времето на Студената война боеприпасите не са се конкурирали добре с платформите, защото платформите са на витрината, можете да ги видите и те допринасят за възпирането". Той добавя: "Боеприпасите са просто числа в бункери и те не са мислили за дълбочината на пълнителите."

Може би най-тревожният аспект от това за вътрешните лица е, че те са знаели за проблема от години и не са могли да го поправят достатъчно бързо.

"Въпросите, свързани с дълбочината на пълнителите, излязоха на преден план около 2018 г., когато администрацията на Тръмп представи нова национална отбранителна стратегия", казва Катрин Томпсън, бивш служител на Министерството на отбраната на САЩ, сега старши сътрудник в Института Катон.

Тази промяна в политиката включваше изричното приоритизиране на Китай като "водеща заплаха" и признанието, че ще са необходими големи усилия, струващи безброй милиарди, за да се подготвят американските сили за това предизвикателство.

Да дам един пример: Смята се, че Китай разполага с около 1200 балистични ракети от типа, който би могъл да бъде използван за поразяване на американските сили в Тихоокеанския регион, ако започне война. Обикновено се счита, че са необходими два или три прехващача за едно прихващане, така че американски запас от 2600 прехващача Patriot и Thaad може би е бил достатъчен. Но 1000 са крайно недостатъчни.

След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., плановиците от Пентагона най-накрая получиха зелена светлина за значително разширяване на производството, но подчертаха, че това ще отнеме години и че съществуващите запаси трябва да бъдат защитени. Вместо това, техните президенти го пропуснаха - Джо Байдън в Украйна и Доналд Тръмп в Близкия изток.

Прехващачът Patriot или ракетата Pac-3 е ярък пример, тъй като изграждането на всяка от тях отнема две години на цена от 4 милиона долара. В началото на 2022 г. САЩ разполагаха с около 3100; 600 бяха дадени на Украйна, стотици бяха изстреляни в Близкия изток през 2024-25 г. а още 1200 бяха използвани от февруари тази година.

Производството им включва сложна верига за доставки на микрочипове, редки метали и "енергетика" - химикалите, използвани както за производството на бойни глави, така и за ракетни двигатели. Тъй като западните държави се стремяха да възстановят собствените си запаси, като същевременно помагаха на Украйна с всичко - от артилерийски снаряди до ракети, малкият брой фабрики, произвеждащи тези вещества, беше претоварен.

"Енергетиката е голямото пречка", казва Кансиан. "Всички ракети използват подобни горива и се конкурират за ограничени доставки. Превъоръжаването на НАТО изисква изграждането на нови заводи за тези химикали."

През последните няколко години американските отбранителни контрактори имаха проблеми с достатъчно бързото увеличаване на производството, за да изпълнят политическите ангажименти. Lockheed Martin произвеждаше около 300 прехващача Patriot и 96 крилати ракети Tomahawk годишно до 2022 г.

Начинът, по който Тръмп, нервен от американските жертви, е избрал да се бори, изостря това, изгаряйки повече оръжия с голям обсег и оставяйки до голяма степен непокътнати запаси от бомби като JDAM (съвместни боеприпаси за директно нападение), които струват по-малко от 50 000 паунда всяка, но биха изисквали от пилотите да рискуват много повече време в иранското въздушно пространство. Това може да се види и в загубите на дронове като Reaper - миналата седмица стана ясно, че 45 от безпилотните самолети на стойност 30 милиона паунда са загубени от февруари насам.

Миналия месец бяха поръчани близо 43 милиарда паунда за производство на хиляди ракети "Пейтриът", въпреки че поради сложността на предприятието фирмата няма да постигне целта си за производство от 1000 годишно преди 2030 г. По подобен начин за следващата година са поръчани 680 ракети "Томахоук" с цел достигане на по-високи темпове на производство. В случая с ракетата "Призма" или прецизната ударна ракета, почти целият запас е изчерпан срещу Иран. Целта сега е производството да се увеличи от десет ракети на месец на 30.

Тези стъпки могат да върнат Пентагона до нивото му отпреди няколко години, но това предполага, че няма внезапни допълнителни изчерпвания на боеприпасите им

Иран може да се разпали отново, а Украйна отчаяно се нуждае от "Пейтриът". По думите на Володимир Зеленски, Киев се нуждае от 300, за да преживее предстоящата зима. Перспективите са мрачни. Не само че е много малко вероятно САЩ да пренасочат производството си към Украйна през следващите месеци, но и европейските лидери вече са прехвърлили толкова много, че холандският и германският запас от "Пейтриъти" е намалял до "няколко десетки" ракети.

Fire Point, украинска отбранителна фирма, си партнира с няколко европейски изпълнители за производството на алтернативна отбранителна ракета, Freyja. Дори най-оптимистичните оценки за този проект обаче показват, че ще мине година, преди първата Freyja да заработи.

Що се отнася до САЩ, дори ако Пентагонът успее да увеличи производствените темпове, дълбочината на складовете му за други артикули, от които би се нуждаел в конфронтация с Китай, по-специално противокорабни ракети, е недостатъчна. Това оставя доста хора във военните и мозъчните тръстове да се тревожат, че докато Америка започва да изгражда запасите си през следващите няколко години, Китай ще види, че има мимолетен прозорец от възможности да се справи с Тайван.

"Ако целта е да се възпре китайците дори да направят този ход, това е застрашено", казва Томпсън. "Толкова ли е надежден възпиращият фактор на САЩ или вече е разрушен?"

Този подразбиращ се стимул за Китай да действа бързо срещу Тайван е може би най-сериозният аспект на кризата на Пентагона. А запознати от Вашингтон твърдят, че точно за това Кейн е предупредил Тръмп преди седем месеца, точно преди да атакува Иран.

Анализът е на Марк Ърбан за The Times.