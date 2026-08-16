Украински войници лекуват стреса със сесии с шамани и аяхуаска

Матраци лежат на пода, а наблизо стоят кофи. Ранна нощ е. В малка къща на края на гора в малко селце близо до Киев, седем мъже седят в кръг - шестима от тях действащи войници от украинските въоръжени сили на ротация.

Сантос, шаман от перуанската джунгла, вдига незабележима бутилка, пълна с кафява течност, и се обръща тържествено към тях:

"Това е специална група за мен. Уважавам ви много. Аз съм част от вашия духовен свят. Тази вечер, тази вечер ще има бой."

Участниците се редуват да скандират намеренията си на глас. След това шаманът пие с тях и започва да пее икарос, свещени песни. Останалата част от нощта принадлежи единствено на тях и на Великия Дух.

На сутринта се задейства алармата за въздушна атака, но никой не помръдва.

Няколко часа по-рано Раул беше последният, който пристигна - когато се работи с Великия Дух и свещени лекарства, няма понятие за време или график. Този път Великият Дух трябваше да работи с войници, травмирани от войната.

Раул се облича в черно, което смесва с перуански дрехи; във военно време в Киев той изглежда като свещеник от чужд обред. Говори спокойно, претегляйки думите си. Там, където шаманът първоначално е планирал да проведе церемонията, му е отказано. В последния момент той намира място с приятели художници, достатъчно далеч от Киев, за да избегне нощните въздушни атаки.

Сантос приготвя бутилката със свещената напитка в родината си и тайно я транспортира до Украйна. Това е аяхуаска - халюциногенна отвара от южноамериканска лоза с мощни психеделични ефекти. Силата ѝ идва от комбинацията от две амазонски растения. Листата на храста Psychotria viridis съдържат мощния психеделичен диметилтриптамин (DMT), докато лозата Banisteriopsis caapi съдържа вещества, които блокират ензима, който го разгражда в храносмилателната система, позволявайки му да подейства.

Раул Флорес идва в Украйна от Перу в началото на 90-те години на миналия век, за да учи международно право и остава за постоянно

Организира първата си церемония с аяхуаска през 2018 г. Казва, че е напуснал в началото на инвазията, но е осъзнал, че това е неговата мисия и че трябва да се върне. Великият Дух го води през живота и сега той действа като негов мениджър. По думите му, преди години, благодарение на аяхуаската, самият той е преодолял депресията; оттогава осъжда антидепресантите - твърди, че те лекуват симптома, а не причината.

В своята програма Великият Дух е доближен не само чрез аяхуаска, но и чрез други лекарства, свещени лекарства на Южна Америка: тютюн рапе, капки сананга, отрова от жаба камбо, кактус пейот и DMT.

Повечето от тях включват умишлено, временно отравяне на тялото или прилагане на силно дразнещи вещества - предназначени да предизвикат халюциногенна или физиологична реакция. Всичко това е част от по-широка философия: благодарност и уважение към природата и нейните дарове, към Майката Земя - Пачамама.

"Само аяхуаската не помага на много хора. Майсторът помага най-много", обяснява той пред Wyborcza.

Затова той сам води по-леките церемонии, а за най-важната кани южноамерикански курандеро.

Около аяхуаската е възникнал мит, предполагащ, че напитката може да бъде фатална, но изследванията все още не са разкрили нито един смъртен случай, причинен от интоксикация от самата напитка. Най-голямото проучване, Глобалното проучване за аяхуаска, в което са анкетирани над 10 000 души от над 50 страни, установява, че физически странични ефекти - предимно повръщане - са съобщени от седем от десет участници, а 2,3% са се нуждаели от медицинска помощ. Трудни психически състояния в седмиците след церемонията са съобщени от 56%, от които приблизително 12% са потърсили професионална помощ.

Рискът се увеличава, когато правилата се нарушават: чрез едновременна употреба на антидепресанти; съобщавани са и смъртни случаи след смесване на отварата с други растения или вещества, а противопоказанията включват сърдечни заболявания и склонност към психоза.

Раул остава скептичен към конвенционалната медицина - той твърди, че аяхуаската дори лекува рак. Той е потърсил терапевт, за да декомпресира участниците след сесиите, но не е открил никой с опит в работата с психоактивни вещества.

"Не им вярвам", категоричен е той за психолозите. "Те идват на церемонията ми, пълни са с пари, но самите те се нуждаят от лечение."

Тази вечер водещ на церемонията е Сантос от амазонското племе Шипибо-Конибо - официалното му име, но в собствения му народ се нарича Пеневесо. Той не знае украински или руски и говори почти нищо; говори испански с Раул и общува с участниците предимно чрез Великия Дух.

Той твърди, че не разбира причините за войната в Украйна, което предизвиква смут сред няколко участници. В Киев Раул не напуска апартамента си, защото градът е изморителен за него. Това трябваше да е последната му церемония в Украйна, но нарастващият интерес го накара да преосмисли решението си.

"Говорих с растенията и виждам, че има голям ентусиазъм за работата. Може би ще се върна", обяснява той.

Участниците идват от различни части на страната: с травми, въпроси или от любопитство

В продължение на две седмици всеки следваше диета и подробни насоки за подготовка на телата си. Въпреки че Раул официално организира церемония за рехабилитация на посттравматично стресово разстройство, всеки говори от позиция на сила. В украинската армия няма много място за отпускане на гарда и показване на слабост.

Игор пристигна директно от погребението на свой колега войник.

"По-лесно е да се сбогуваш с момчетата, когато знаеш в какъв свят отиват", казва той.

Това е третата му церемония - първата беше преди година и половина, втората два дни по-рано.

"Планирах да има само една, но е по-добре да премина през три, за да стигнем до пълнолунието. Отваряш вратата с първия, влизаш с втория и благодарение на третия виждаш повече", казва Игор. Той добавя: "Първата церемония, в Колумбия, беше тежка, плаках два часа. Притеснявах се как ще бъде тук, но се оказа, че Сантос го прави както трябва."

Въпреки приятния си нрав и временната почивка от задълженията си, Игор се справя с развод; той също така се подлага на психотерапия. Казва, че аяхуаската е част от многостранен процес на работа с психиката му.

Серията от церемонии започва следобед. Очевидно три последователни дни аяхуаска са най-ефективни, но тук Раул и Сантос, след консултация с Великия Дух, възприемат ускорен подход. Първо, няколко по-леки ритуала. Първият включва пиене на отвара от черен тютюн; миризмата на черната като катран смес изпълва мястото. Всички повръщат - някои за няколко минути, други за почти час.

След това рапе, свещено емфие, вдухнато в ноздрите. Те сядат в кръг, Раул разказва южноамерикански легенди. По време на тази на пръв поглед лека церемония един от участниците започва да плаче. Това е Максим. Не му се е налагало да се бие; като баща на три деца, не е бил мобилизиран. Отива по собствен избор: не може да обясни на себе си, нито на тях, защо не защитава родината си.

Той казва за себе си:

"Моите приоритети са различни, по-големи, по-широки. Те не се ограничават само до този живот. Не съм тук, за да управлявам света: управлявам само себе си."

Саша и Сергий седят с него и му предлагат насърчение. Всеки от тях е пристигнал тук по различни пътища, но именно тяхната споделена духовна практика ги е обединила като братя по оръжие.

Според оценки на Световната здравна организация за 2025 г. 9,6 милиона украинци са изложени на риск от или живеят с психично разстройство, включително 3,9 милиона с умерени до тежки симптоми. Сред войниците цифрите са по-високи. Първото клинично проучване върху извадка от центрове за лечение и рехабилитация диагностицира посттравматично стресово разстройство или неговата сложна форма при двама от трима участници. Помощта не достига до всички и не всеки постига положителни резултати.

Близо четирима от десет пациенти не реагират на първоначалната терапия и има недостиг на специалисти по лечение на военни травми. В едно национално проучване три четвърти от нуждаещите се от подкрепа не са получили такава. При войниците състоянието е склонно да бъде хронично и най-устойчиво. След лечение диагнозата продължава при около две трети от тях.

Когато помощта не успее да се справи с нуждите, хората я търсят по различни начини. Един от тези пътища води седем войници към присъствието на Великия Дух онази нощ.

Олександър командва Максим и Сергий, а в армията е с кодовото име Ницше. От философията на неговия покровител, най-близката до него е волята за власт - вярата, че собствената психика е нещо, което трябва да се преодолее. През 2018 г. той започва обучение за снайперист, приблизително по същото време започва и да медитира.

"Когато един войник не може да управлява вниманието си, той губи контрол над страха си и травмата става възможна", твърди той.

Мъжът е весел и излъчва автентичната сила на човек, здраво стъпил в себе си.

Той прилага това буквално: съзнателно отказва да признае някои образи от военното време, знаейки, че те ще останат с него завинаги. Той и Максим се срещат във влака за позициите им. Първата сутрин Максим се събужда в четири и отива да медитира - приемайки, че е единственият в поделението, на когото би му хрумнала подобна идея. Той намира Сантос. По-късно убеждават Сергий да медитира и оттогава са заедно. В кръга е и Андрий, приятелят на Максим от младостта, най-скептичният от групата.

Робърт Окопов е единственият, който се съгласява да говори открито и да публикува снимката си.

"Аяхуаската ми даде съпруга", признава той.

Всичко започна през 2019 г. на церемонията, където я срещнал. Тя му помогнала да преодолее алкохолната си зависимост още от първия път. В СССР той бил военен пилот, след това бизнесмен и накрая художник и собственик на верига художествени училища. След пълномащабна инвазия той се присъединил към армията и се озова близо до Покровск.

"Нашето подразделение беше атакувано от дрон. Бях ранен и използвах три от четирите си турникета, за да спра кървенето. Пропълзях до наземно убежище. Не искайки да загубя ръцете и краката си, поех риск и махнах турникетите. Оказа се, че раните не са критични. И лежах там два дни, докато руснаците продължаваха да го обстрелват с минохвъргачки. Накрая чух нашите хора. Те ме намериха и ме евакуираха."

Той така и не се връща на фронта. Белегът не беше само по тялото му, надупчено от шрапнели: той прекарал една година в пет психиатрични болници след тези събития. Трансформацията започнала със среща с Раул:

"Бях работил с няколко шамани преди, но Сантос работи с мен изключително мощно няколко пъти. Аяхуаската погрешно се смята за панацея. Тя е много чувствителен и важен инструмент в работата ми върху себе си. Мислите ми, работата ми, семейството ми, аяхуаската - всичко работи заедно."

Вечерта, по време на кръга на намерението, Робърт пита:

"Постигаме толкова важни неща тук и е много трудно да се поддържа това състояние. Има ли начини да се поддържа постоянно?"

Тази церемония протича гладко; някои хора, по свое желание, приемат две или три дози през нощта. На сутринта Игор лежи на постелката, когато алармата започва да звъни.

"Той беше далеч, но осъзнах, че отново атакуват. Добре, ставаме, защитаваме се. Ставаме фигуративно, разбира се", ще каже той по-късно. Игор дори няма да помръдне по време на тревогата.

До зазоряване преобладава различна атмосфера. Церемонията показа на Игор нещо, което не беше поискал:

"Дойдох с намерение, а тя даде много повече. Видях семейството си по майчина линия. Дядо ми, който беше от казашки род", казва той.

Но най-трудната работа го очакваше другаде. Игор носи в себе си смъртта на приятелката си, а ноември и същата нощ се върна при нея. Той държеше траура си, както казва, на пауза. "Оплаквам го тук - едва сега, след повече от половин година."

Игор умира, прострелян.

Роберт, най-опитният от групата, прекарва спокойна нощ.

"Проспах я. За първи път в живота си проспах церемония", ще каже той сутринта. Смята я за финал: "Това беше последната церемония от поредицата военни. От 2023 г. насам военните теми ме изумяват."

Помага му фактът, че наблизо имаше и други войници. В този кръг, сякаш на фронта, рамо до рамо, всеки подкрепя и защитава другия.

На сутринта те тръгват: Роберт при съпругата си, Александър, Максим и Сергий на позициите си, а Игор, за да се подготви за експедицията до Бразилия, след което и той ще се върне в поделението си. Скоро отново ще бъдат на война.

Две седмици по-късно Саша, Максим и Андрей се свързват с Wyborcza чрез видеовръзка.

"Никой от нас не вярваше в магическите ефекти на аяхуаската, но всеки от нас вече имаше своя духовна практика", казват те и подчертават, че именно тя им е позволила да се запазят по време на войната, а след това, както казват, ги е отворила за Великия Дух.

Саша си спомня, че онази нощ е получил нови видения, всички наведнъж. Той е видял, че сега печелят, че нещо в тъканта на украинското съществуване се преработва, че всичко се променя в тяхна полза.

"Начинът, по който действа аяхуаската, е, че всичко зависи от това колко успеете да извлечете от нея. Ако се върнете към същия начин на живот, може дори да не забележите никакъв ефект. Всичко се свежда до едно: - Ще я използвате ли, за да направите промени, или просто ще гледате видеото и това е всичко."

След като взел тютюн, Максим бил готов да се откаже от аяхуаската. Думите на Сантос го убедили. Той казал, че трябва да се срещнеш с аяхуаската. И Максим отишъл. След първата чаша посегнал към втората и това донесло самоанализ.

"Показа ми защо животът ми е такъв, заради определени образи. Попитах как да го оправя и отговорът дойде, не с думи: можеш да го направиш сега. Отидох, говорих, извиних се."

Не беше лесно – преживяването се оказа твърде силно, докато той не го помолил да се откаже.

"Гъбите или аяхуаската не са път, те са врата. Трудно е да се опише, защото няма думи. Можеш да докоснеш цвета", казва Максим и предупреждава: "Ще бъде трудно там. 100% съм сигурен, че ще бъде ужасно. Не можеш да се отървеш от посттравматичния стрес с нежни методи."

Андрий взе една доза и проспи по-голямата част от церемонията.

"Бях наблюдател и си мислех, че другата страна ще е жива. Не усетих това присъствие. Просто усетих пространство, различни обеми, множество усещания, напълно нетривиални. Изпитах малко разочарование, но и малко радост."

Въпросът, който Робърт остави отворен в кръга на намеренията, получава различен отговор. Игор, говорейки от Амазонка, твърди, че състоянието, което е постигнал, не може да се поддържа постоянно; той се придържа към един принцип: да има отворено сърце. От всичките си церемонии тази е преживяла най-интензивно.

"Там се върнах към себе си. Към своята автентичност."

Саша се поддържа от медитация:

"Нещата, които усетих под въздействието на аяхуаска, се връщат при мен по време на практиката. Улавям ги и след това мога да анализирам всичко с контрол."

Максим не оставя никакво съмнение:

"Веществата осигуряват бърз достъп, но не предоставят инструментите за поддържането му. Да живееш постоянно на рап, аяхуаска или гъби не е правилният път. Това е само предвкусване."

Въпреки скептицизма си, Андрий не изключва завръщане:

"Това категорично отношение, това поставяне под въпрос защо изобщо се е случило, малко избледня. Ще мине известно време и ако кажат, че има шанс да отида, вероятно ще кажа "да". Но засега потвърдих подозренията си: никой няма да свърши цялата работа вместо мен. Само аз мога да го направя сам."

Имената на четиримата герои - Александър, Максим, Сергий и Андрий - са били променени по тяхно искане.