Украйна показа нов дрон-прехватчик: Лети 122 км и може да прихваща "Шахед"

Дронът-прехватчик Last Shadow T200 на "Ukrainska Bavovna" увеличи тествания си обсег до 122 км по време на неотдавнашни бойни изпитания, в сравнение с обявените 70 км. Дронът развива скорост от 300 км/ч и достига височина от 5 км, като е проектиран да прехваща заплахи от типа "Шахед", "Геран", "Гербер" и "Молния".

Украинската компания "Ukrainska Bavovna" увеличи тествания обсег на новия си дрон-прехватчик „Last Shadow T200“ до 122 км (76 мили) по време на неотдавнашни бойни изпитания, което значително надхвърля първоначално обявените 70 км (43 мили), съобщи "Милитарни", след като компанията представи летателния апарат на събитие, организирано от асоциацията „Технологични сили на Украйна“.

„Last Shadow T200“ е създаден за защита на градове и за действие по фронтовата линия, като прехваща заплахи, включително атакуващите дронове "Шахед" и "Геран"," заявиха представители на компанията пред "Милитарни".

Самолетът има обявена максимална скорост от 300 км/ч (186 мили/ч)

и практическа височина на полета от 5 км (16 400 фута). Автономността му е около един час при крейсерска скорост и приблизително 40 минути при по-високи скорости. По време на неотдавнашното изпитание дронът е изминал разстоянието от 122 км, като е поддържал стабилна видео връзка, според компанията.

Корпусът и бойна глава на дрона са одобрени от Министерството на отбраната на Украйна, а работата по проекта започна миналата година. Платата за задействане на бойната глава може да се конфигурира според нуждите на оператора и се задейства чрез сигнал с импулсно-широчинна модулация при атака на въздушни цели.

Конструкцията включва камера, която се спуска и повдига, за да подобри търсенето на цели, както и система, която превключва видеоканали и честотни ленти, за да противодейства на „Штора“ – руска система за подправяне на видеосигнала, създадена да прекъсва видеопотоците от дронове.

В момента корпусът се произвежда чрез 3D печат, но производителят планира да премине към леене в рамките на няколко месеца, за да увеличи издръжливостта и да позволи повторното използване на летателния апарат след многократни кацания. Разработчиците интегрират и модул за автоматично терминално насочване, който ще позволи на пилота да фиксира целта с превключвател, като прехвърли окончателното поразяване на летателния апарат.

"Ukrainska Bavovna" заявява, че максимално локализира производството на компонентите си в Украйна и, в качеството си на интегратор, предлага съвместни услуги в областта на научноизследователската и развойна дейност, тестване, както и поддръжка, ремонт и основен преглед на чуждестранни партньори.