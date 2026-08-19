Patriot за Украйна предизвика спор в Полша: Варшава уверява, че небето ѝ е защитено

Полското Министерство на националната отбрана заяви, че въоръжените му сили поддържат различни възможности за противовъздушна и противоракетна отбрана, за да защитават определени цели, включително градове, отхвърляйки публичните критики, че полските градски центрове нямат покритие от противовъздушна отбрана.

Министерството не посочи директно източника на критиките, но изявлението е резултат от седмици политически спор в Полша относно потвърдения от правителството трансфер на ракети-прехващачи Patriot на Украйна. Полша публикува пълен списък на военните си дарения за Украйна от 2022 г. насам на 7 август, потвърждавайки трансфера на Patriot за първи път, пише Defence.

Бившият министър на отбраната Мариуш Блашчак обвини правителството, че рискува "полското небе, полските градове и полските семейства", като предава ракети, от които според него Полша може да се нуждае срещу собствените си заплахи. Заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик отхвърли това описание, казвайки, че само "луд" би спорил, че изпращането на Patriot в Украйна отслабва отбраната на Полша.

"Противовъздушната отбрана на Полша не се основава на постоянно разполагане на ракетни батареи около всеки голям град", заяви министерството. "Това е интегрирана система, чиито елементи се разполагат и използват според текущата ситуация, оценката на заплахите и приоритетите на отбраната на държавата."

Министерството заяви, че операциите му за противовъздушна отбрана са особено интензивни в източна и централна Полша, включващи сътрудничество между множество системи за противовъздушна отбрана и съюзнически сили. Покритието може да се разшири до ключови административни и икономически центрове, критична инфраструктура и концентрации на полски въоръжени сили, се казва в изявлението.

Основните способности за противовъздушна отбрана на Полша се осъществяват чрез програмата "Висла",

която разполага с вътрешно обозначената система "Висла/Patriot. Първата батарея от програмата, управлявана от 37-ма ракетна ескадрила за противовъздушна отбрана на 3-та Варшавска ракетна бригада за противовъздушна отбрана в Сохачев, достигна начална оперативна способност през декември 2024 г. и пълна оперативна способност приблизително година по-късно, интегрирайки се с Интегрираната система за бойно командване на НАТО. Полша заяви, че планира да разполага общо осем батареи Patriot по програмата, заедно със системата с по-малък обсег "Нарев", предназначена за противодействие на дронове и заплахи на малка височина при концентрации на войски и въздушни бази.

Министерството заяви, че военните могат да повишат нивото си на готовност и да преместят специфични средства за противовъздушна и противоракетна отбрана в зависимост от естеството и сериозността на дадена заплаха. То не разкри текущите места за разполагане, нивата на готовност или плановете за използване на отделни елементи на противовъздушната отбрана, заявявайки, че тези подробности са оперативни и не се публикуват публично.

Полша вече е отхвърляла искания на САЩ за преразпределяне на своите батареи Patriot другаде. През март министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш отхвърли искане за изпращане на полска батарея Patriot и ракети PAC-3 в подкрепа на операции, свързани с войната между Съединените щати, Израел и Иран, заявявайки, че полските батареи "служат за защита на полското небе и източния фланг на НАТО".