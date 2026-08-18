Полша се готви за пълномащабна война с Русия

Полша се готви за възможността за пълномащабна война с Русия, като същевременно предупреждава, че Москва може да организира голяма провокация през следващите няколко месеца, заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик, според Polsat News на 17 август.

Томчик заяви, че полското правителство и военни вече не третират конфронтацията с Русия като немислим сценарий.

Варшава активно планира как страната би действала при най-лошите възможни условия, дори когато властите се надяват, че тези подготовки никога няма да се наложи да бъдат приложени на практика.

"Подготвяме се за война, надявайки се, че тя никога няма да започне", каза Томчик.

Подготовката на Полша се простира далеч отвъд въоръжените ѝ сили. Според заместник-министъра Варшава също така укрепва енергийния сектор и критичната инфраструктура на страната срещу възможността за бъдеща агресия. Томчик посочи системата за борба с дронове SAN, разработвана по програмата "Източен щит" ​​на Полша, описвайки я като основен елемент от подготовката на страната и "огромна, свръхмодерна система за борба с дронове, най-модерната в Европа".

Той каза, че по-голямата част от системата е проектирана специално за военни условия, а не за рутинни мирновременни операции.

"80% процента от възможностите на тази система се изграждат за военно време; само малка част от нея може да бъде използваема в мирновременни условия. Ние не изграждаме армия за пресконференция. Изграждаме я с разбирането, че тя трябва да е готова да провежда операции в защита на държавата при изключително неблагоприятни условия и трябва да имаме инструментите за това", обясни Томчик.

Това предупреждение идва на фона на съобщения, че Русия е създала поне 10 нови или модернизирани съоръжения за дронове близо до границите си с Беларус и Украйна, включително площадки за изстрелване, които в крайна сметка биха могли да поставят територията на НАТО, включително Полша и нейната столица Варшава, в обсега на най-модерните далекобойни дронове на Москва.

В същото време полските власти смятат, че пряката война не е непременно най-непосредствената опасност.

Томчик предупреди, че Русия може да извърши мащабна провокация в рамките на месеци, въпреки че не уточни каква форма може да приеме подобна операция. Той каза, че Варшава е променила начина, по който оценява заплахите, и вече не разделя потенциалните сценарии на такива, считани за реалистични и нереалистични.

"Вече не разделяме сценариите на реалистични и нереалистични, а само на вероятни и невероятни. Днес вече не бих определял краен срок. Дори някаква мащабна провокация от страна на Кремъл може да се случи в рамките на няколко месеца", каза Томчик.

Предупреждението идва на фона на нарастващата загриженост в НАТО относно това колко бързо Русия може да възстанови военните си способности след агресивната си война срещу Украйна. Томчик се позова на оценка на висшия главнокомандващ на НАТО в Европа, генерал Алексус Гринкевич, че Русия може да възстанови достатъчно военна мощ до 2027 г., за да представлява значително по-голяма заплаха за Европа.

Много, каза Томчик, ще зависи от това какво ще се случи в Украйна.

"Ако тази война приключи, това очевидно би било много добре, но тогава е много вероятно Русия да започне да възстановява потенциала си за следващия въоръжен конфликт", каза той.

За Варшава подкрепата за Украйна е пряко свързана със собствената сигурност на Полша.

Томчик твърди, че Русия в момента не е подготвена за директна конфронтация с НАТО и би загубила такава война, посочвайки способността на Украйна да сдържа руските сили въпреки огромния дисбаланс в ресурсите.

"Днес Русия на Путин не е готова за конфронтация с НАТО и би загубила такава война. Още повече, че виждаме, че Украйна е спряла Русия - камо ли пълния потенциал на Алианса. Трябва да сме наясно със собствената си сила. Да я използваме, да подредим делата си, да подкрепим Украйна и да държим Русия възможно най-далеч от нас", каза Томчик.