Невероятното оръжие на Япония през ВСВ: Подводница, която носеше 3 самолета

Няколко подводници от времето на Втората световна война разполагаха с малки водоустойчиви хангари за хидросамолети, но самата концепция до голяма степен не успя да се наложи.

"Подводна самолетоносачка" звучи като нещо, излязло от филм за Джеймс Бонд – огромна платформа, която изплува от дълбините, преди да разкрие полетна палуба с самолети за злодейски цели.

В действителност, когато "подводни самолетоносачи" са били тествани на практика, те са имали много по-опростен дизайн. Възможно е в подводницата да се побере един разглобен самолет, след което подводницата да се потопи с него на борда – само за да го сглоби отново и да го изстреля от катапулт малко по-късно. Въпросният самолет помага за разширяване на оперативната осведоменост на подводницата, като ѝ дава по-добра представа за местонахождението на целите ѝ и я предупреждава за потенциални заплахи като вражески самолети. Достатъчно голям самолет би могъл дори да извършва бомбардировки или други бойни мисии от името на подводницата, пише за TNI адвокатът Харисън Кас.

Няколко военноморски сили в реалния свят са експериментирали със самолети, изстрелвани от подводници. Концепцията достигна своя връх по време на Втората световна война, когато Имперска Япония построи няколко огромни подводници I-400, които можеха да пренасят три атакуващи самолета на големи разстояния. Япония дори изготви планове за използване на самолети, изстрелвани от подводници, срещу Панамския канал в опит да прекъсне един от най-стратегически важните маршрути на Америка. Тази атака така и не се състоя – но подводниците и самолетите, предвидени в плановете, бяха напълно реални.

Привлекателността на комбинирането на самолетоносач с подводница е очевидна.

Подводницата е незабележима и тайна и може да се приближи до бреговата линия на врага, без да бъде забелязана – а след това да изстреля самолет, като по този начин значително разшири обхвата на оръжията на самата подводница. Но проблемите, свързани с комбинирането на тези две военноморски платформи, са огромни, тъй като и двете имат почти противоречащи си изисквания.

Япония далеч не беше първата, която експериментира с подводници, пренасящи самолети. Германия експериментира с пренасянето на хидроплана "Фридрихсхафен FF.29" на борда на подводницата си U-12 през 1915 г. Обединеното кралство скоро направи същото, като постави хидроплана Sopwith Schneider на борда на HMS E22. Но тези ранни "самолетоносачи" имаха сериозен недостатък: самолетите им се пренасяха на открито на палубата, където бяха изложени на вълните и атмосферните условия — и където пречеха на подводницата да се потопи, което обезсмисляше най-важната ѝ характеристика.

През 20-те години на XX век военноморските сили експериментираха с водонепроницаеми хангари за самолети. Британският HMS M2 замени първоначалното си 12-инчово оръдие с хангар, в който се помещаваше малък хидроплан "Парнал-Пето", и носеше катапулт за изстрелване на палубата. Самолетът можеше да извършва разузнаване напред, да каца до M2 и след това да бъде повдиган с кран на борда.

Франция отиде още по-далеч със "Суркуф" – по онова време най-голямата подводница в света, оборудвана с две 8-инчови оръдия, 12 торпедни апарати – и един водонепроницаем хангар за самолети, в който се помещаваше един разузнавателен хидроплан. Самолетът се използваше за откриване на цели за огромните оръдия на "Суркуф", като предоставяше на подводницата възможности за въздушно разузнаване. От другата страна на Атлантическия океан Съединените щати експериментираха със "S-1", която пренасяше разглобен хидроплан "Martin MS-1" в цилиндричен контейнер на палубата. Въпреки че всички тези проекти функционираха, нито един от тях не се оказа оправдание на усилията от техническа гледна точка.

Но Имперска Япония доведе концепцията до крайност, като построи над 40 подводници от различни типове, способни да пренасят самолети. Ранните японски проекти обикновено пренасяха малки разузнавателни самолети, които можеха да се разглобяват и съхраняват във водонепроницаеми хангари. Самолети като "Йокосука Е14Y "Глен" даваха на подводниците радиус на разузнаване, далеч надхвърлящ това, което екипажите можеха да видят от командните кули на подводниците.

Япония действително е използвала тези подводници в бойни операции по време на Втората световна война. Самолет E14Y, излетял от I-7, е проучил Пърл Харбър и е оценил размера на нанесените щети след атаката от декември 1941 г. По-известен е случаят, когато I-25 изстреля E14Y край бреговете на Орегон на 9 септември 1942 г. Самолетът хвърли две запалителни бомби близо до крайбрежния град Брукингс, недалеч от южната граница на Орегон с Калифорния, в опит да предизвика голям горски пожар. Щетите бяха незначителни, но набегът беше важен, тъй като това беше първото бомбардиране на континенталната част на Съединените щати от вражески самолет по време на войната.

Япония обмисляше и други планове за въздушни нападения, изстрелвани от подводници, през цялата Втора световна война, но разходите, свързани с подводниците, и конкуриращите се приоритети на Имперския японски флот обрекоха тези усилия на провал. Първата от едноименния клас големи подводници, I-400, беше построена през 1943 г. и влезе в експлоатация в края на 1944 г., но участва в минимални бойни действия, тъй като ходът на войната рязко се обърна срещу Япония; само две други подводници от този клас, I-401 и I-402, бяха завършени преди края на войната.

В началото на 1945 г. серия от опустошителни въздушни атаки срещу континенталната част на Япония накара японските военни стратези да обмислят редица операции за ответен удар срещу Съединените щати. През март 1945 г., след катастрофалното бомбардиране на Токио с запалителни бомби в рамките на „Операция Мийтингхаус“, 6-та флота на японския флот предложи въздушен удар срещу Сан Франциско като ответен ход, но Генералният щаб отхвърли плана. Три месеца по-късно трите подводници бяха подготвени и за удар срещу Панамския канал, но падането на Окинава в ръцете на американските войски накара японските военни стратези да пренасочат усилията им срещу американските сили на Каролинските острови. Те бяха на път към тази мисия през август 1945 г., когато японското правителство се предаде, което я прекрати.

В крайна сметка ходът на войната доведе до това, че флотилията I-400 така и не можа да бъде използвана стратегически, както беше планирано. Липсата на практическа полза от подводниците по време на войната доведе до това, че те бяха възприемани като новост и нито един от големите военноморски флоти не се опита да ги възпроизведе по време на Студената война. Въпреки това, десетилетия по-късно, концепцията остава интригуваща.

Технологията от 40-те години на миналия век правеше комбинирането на самолетоносач с подводница тромаво и, в крайна сметка, не си струваше усилието. Но комбинацията от стелт способности и обсег на удара, която концепцията предлагаше, е нещо, което съвременните военноморски сили все още преследват и днес.