Китай и Беларус засилват военното си сътрудничество на фона на напрежението с НАТО

Китай и Беларус проведоха съвместни въздушно-десантни антитерористични учения със стартирането на четвъртото издание на учението "Swift Eagle". Учението е фокусирано върху съвместни антитерористични операции в градски терен, като участващите сили тренират наблюдение и контранаблюдение, завземане и контрол на цели, операции по защита и елиминиране и отбрана на позиции. Програмата ще включва и семинари и културен обмен. Китайските държавни медии описаха учението като възможност за подобряване на бойните способности на участващите сили и задълбочаване на същественото военно сътрудничество, пише MWM.

Обучението започна на 12 август в учебен център на ВВС на Народно-освободителната армия (НОАК) в Китай, отбелязвайки първото учение "Swift Eagle" от 2015 г. насам и още един показател за разширяващите се практически военни отношения между Пекин и Минск. Въздушно-десантният компонент е особено важен поради специализираните способности, необходими за бързо разполагане на сили в оспорвани или труднодостъпни райони. Въпреки че нито една от страните не е разкрила за какво е използвано оборудването, китайският военен анализатор Уанг Янан предположи, че Беларус би могла да използва транспортни самолети Ил-76 за сравнително малки въздушни операции на ниска височина, докато Китай, макар и да разполага със значителен флот от Ил-76, е по-вероятно да използва по-модерни транспортни самолети Y-9 или Y-20. Y-20 в момента е най-големият военен транспортен самолет в производство в света.

През юли 2024 г. китайските сили бяха разположени в Беларус за единадесетдневни военни учения "Eagle Assault",

които се проведоха в Брестска област, на по-малко от 5 километра от границите на Полша. Въпреки че сухопътните сили на двете страни са участвали в многостранни учения в миналото, а беларуските сили са участвали в учения в Китай, това представлява първото разполагане на китайски сухопътни сили за учения в Беларус, което ги доближава безпрецедентно близо до територията на НАТО. Беларус наблюдаваше нарастване на напрежението както с Украйна, така и с Полша през предходните месеци, като началникът на командването за специални операции на беларуските въоръжени сили Вадим Дзенисенко поясни: "ситуацията в света е трудна и затова практикуваме нови форми и методи за решаване на тактически задачи."

Въпреки че китайските въздушно-въздушни сили имат значителен опит в провеждането на мащабни военни учения, тяхното използване в антитерористични операции е сравнително ограничено. Вътрешните антитерористични мисии на Китай обикновено се изпълняват от полицията и подразделенията на Народната въоръжена полиция, което означава, че въздушно-въздушните сили биха били от значение предимно за изключителни сценарии, изискващи бързо разполагане на значителни сили, като например операции срещу терористи, окупиращи големи градски комплекси. Следователно „Swift Eagle 2026“ предоставя възможност за практикуване на специализирана мисия, която иначе би получила сравнително малко оперативен опит.

Обучението не е предназначено просто да позволи на всяка от страните да възпроизведе тактиките на другата. Уанг го характеризира като възможност двете сили да установят основа за сътрудничество и да се запознаят с оперативните си процедури. Това е особено важно за въздушно-въздушните операции, където разликите в командните процедури, комуникациите, логистиката и тактическата доктрина могат да усложнят многонационалните операции. Учението представлява и възраждане на военни отношения, които датират от повече от десетилетие. Китайските и беларуските въздушно-въздушни сили проведоха съвместно обучение през 2011 и 2012 г., докато по време на "Swift Eagle 2015" в Беларус беше разположен въздушно-въздушен отряд за специални операции на ВВС на НОАК. Следователно последното учение възстановява модел на сътрудничество, прекъснат в продължение на приблизително единадесет години.

Сътрудничеството между двете страни демонстрира продължаващия интерес на Пекин към развиване на практически военни отношения с партньори извън непосредствения му регион. Въпреки това Китай е изправен пред постоянна терористична заплаха, предимно от подкрепяни от Турция джихадистки войнствени групировки като Ислямската партия на Източен Туркестан, които са натрупали сили, оценявани на над 20 000 души в Турция и Сирия, и са получили значителна материална, обучителна и разузнавателна подкрепа.