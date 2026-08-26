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Десетки хиляди в Сана за рождения ден на пророка Мохамед

Развяваха зелени знамена и скандираха пред джамията „Аш Шааб“

26.08.2026 | 08:02 ч. 10
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Хиляди хора изпълниха улиците на йеменската столица Сана за рождения ден на пророка Мохамед. Събралите се развяваха зелени знамена и скандираха пред джамията „Аш Шааб“.

Огромен екран предаваше реч на лидера на хутите Абдул Малик ал Хути. Сана е под контрола на движението от повече от десетилетие, а религиозният празник традиционно събира огромни тълпи в града, предава NOVA.

Представители на хутите заявиха, че Маулид трябва да обединява хората отвъд политическите и религиозните различия. Празникът се чества от мюсюлманските общности по света.

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