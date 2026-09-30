Марс в Лъв подлага егото ви на изпитание

На 28 септември Марс навлезе в театралния и смел знак Лъв, засилвайки общата нужда да бъдем забелязани, оценени и да държим нещата под контрол.

Пригответе се, защото всички ще се борим за светлината на прожекторите!

Конкурентен и неумолим в стремежа си към победа, Марс е пряко свързан с начина, по който утвърждаваме себе си и се борим за това, което желаем.

В зависимост от зодиакалния знак, през който преминава, проявлението на Марс придобива напълно различен характер. В земен знак например той се бори за осезаеми резултати, докато във воден знак може да потиска емоциите си, докато не нанесе неочакван удар.

В Лъв, от друга страна – огнен знак, управляван от Слънцето (центъра на Вселената и най-големия ни източник на енергия) – стремежът да се отдадем на страстите си и да получим признание за това е почти ненаситен.

За Марс в Лъв не става въпрос просто за победа; този транзит е свързан с това да останете верни на себе си без извинения, но нещата могат да станат сложни заради ниската толерантност към пренебрегване.

Ако искате да впрегнете силата на Марс в Лъв, помислете за творческа изява или за лидерска роля, към която се стремите, тъй като това е чудесен момент да последвате сърцето си и да се доверите на себе си.

Когато Марс преминава през този огнен знак, всички ставаме по-чувствителни към подценяването и по-склонни да реагираме защитно, ако гордостта ни е застрашена.

Ключът е да можем да правим разлика между здравословно отстояване на позицията и егоистичен отказ да отстъпим.

Прочетете междувременно какво е подготвил Марс в Лъв за вашата зодия:

Овен

Готови ли сте да завладеете сцената, Овен? Приемете това като период на сериозен възход и разгръщане на потенциала, особено що се отнася до самочувствието ви. Човекът, когото харесвате, но не смеете да му/ѝ пишете? Пишете му/ѝ. Идея за онлайн магазин? Готови сте да изведете бранда си на следващото ниво. Романтиката става по-игрива и драматична (в добрия смисъл), а ако вече сте във връзка, вечерите за срещи ще преминат на по-високо ниво. Уловката? Състезателният ви дух може да се прояви в отношенията с деца или в неангажиращи връзки.

Телец

Превърнете дома си в истински замък, какъвто заслужава да бъде, Телец. Може да изпитате желание да пребоядисате стая, най-накрая да окачите ефектно произведение на изкуството или да проведете откровен разговор със семейството за границите, които досега не сте имали сили да поставите. Възможно е да се наложи да преразгледате и старите навици у дома. Това е добра новина, ако сте изпитвали недоволство от домашната атмосфера. Кажете открито от какво имате нужда под собствения си покрив.

Близнаци

Имате ли какво да кажете, Близнаци? Сега не е моментът да се сдържате, защото през следващите два месеца ще ви бъде изключително трудно да запазите мнението си за себе си. Груповите чатове стават по-пикантни, а съперничеството със сестри или братя може да пламне заради някоя дреболия. Това е идеалното време да изразите себе си писмено, пред камера или в страстен разговор. Просто внимавайте с желанието да печелите всеки спор.

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