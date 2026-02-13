Образователната инициатива на Кока-Кола ХБК България - #YouthEmpowered стартира партньорство със Sofia Up - инициатива на Столична община, насочена към млади предприемачи, стартъпи и хора с идеи. Общата цел на партньорството е да създаде повече възможности за младите хора да развиват ключови умения, предприемаческо мислене и увереност за реализация на своите идеи.

Инициативата Sofia Up е създадена като отворена платформа за обмен на знания, практически опит и реални примери от предприемаческата среда. Форматът ще се провежда веднъж месечно, с вход свободен и предварителна регистрация, като целта му е да изгради активна и устойчива предприемаческа общност в столицата чрез срещи с утвърдени професионалисти, интерактивни дискусии и силно практическо съдържание. Събитията на Sofia Up ще комбинират лекционна част с интерактивни формати – практически предизвикателства, дискусии и Q&A сесии, в които участниците ще имат възможност да задават конкретни въпроси, свързани със своите идеи и проекти.

Партньорството надгражда дългогодишния ангажимент на Кока-Кола ХБК България към подкрепата на младите хора чрез програмата #YouthEmpowered. Само за 2025 г. по програмата #YouthEmpowered са проведени обучения с 4121 младежи, а от старта си през 2017 г. инициативата е помогнала на почти 36 000 млади хора в България да развият умения за успешен кариерен старт.

„Вярваме, че всеки млад човек заслужава шанс да се развива и успява. Чрез нашата водеща програма #YouthEmpowered ние адресираме едно от най-значимите предизвикателства на нашите пазари - повишаването на младежката заетост. От 2017 г. досега сме обучили над един милион млади хора на групово ниво, което надхвърля целта ни по Mission 2025.“, сподели Жаклин Цочева, директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България и допълни: „Ще продължим да подготвяме младите хора за работните процеси, които ги очакват, и да им даваме уменията, увереността и контактите, необходими за изграждане на устойчиви кариери.“

Ново събитие, реализирано в рамките на партньорството, ще се проведе на 15 февруари. Участието е безплатно и изисква единствено предварителна регистрация. Повече информация можете да откриете тук: https://www.facebook.com/events/2585249215179477/.