БАБХ иззе над 500 килограма млечни продукти в Хасково

Сирене, кашкавал и краве масло ще бъдат унищожени

07.04.2026 | 11:10 ч. 3
БАБХ

БАБХ

Над 500 килограма млечни продукти, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, както и нерегламентиран склад за храни са установени при проверки в град Любимец. Сигналът е подаден от ОДМВР – Хасково, съобщава БАБХ.

В нерегистрирания склад инспекторите са намерили зехтин, леща и ориз в срок на годност. На оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Проверен е и товарен микробус, който е бил пред склада. В него са открити сирене, кашкавал и краве масло с общо количество 513 килограма. Установено е, че продуктите са транспортирани при температура, по-висока от изискваната. Автомобилът не е регистриран по Закона за храните и не разполага с подходяща охладителна система за извършване на такава дейност.

Млечните продукти ще бъдат унищожени. На шофьора ще бъде съставен акт.

