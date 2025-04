България на прага на еврото: Banking Today 2025 чертае бъдещето на финансовия сектор

В момент, когато България се намира в решаващ етап от подготовката си за присъединяване към еврозоната, Investor.bg отново поставя на фокус най-важните въпроси на дневен ред и организира годишната си банкова конференция Banking Today. Тя ще се проведе на 13 май в Интер Експо Център в София и ще събере водещи представители на банковата, финансовата и технологичната общност.

Какво предстои за банковите регулации в контекста на въвеждането на еврото, как се трансформира финансовият сектор под натиска на дигитализацията, както и как бизнесът се адаптира към новите финансови рамки и изискванията за устойчивост и прозрачност – тези и още въпроси ще бъдат поставени на Banking Today.

„За нас е важно не просто да отразяваме текущите процеси, но и да задаваме тона на разговора за бъдещето на сектора. Времето до въвеждането на еврото е критично за вземането на стратегически решения, които ще повлияят на финансовата среда в България за години напред“, подчертава Десислава Попова, главен редактор на Investor.bg и модератор на заключителния панел.

Програмата на събитието включва три дискусионни панела и един ексклузивен разговор с проф. Раул Еаметс на тема „Макроикономически сценарии и банкови стратегии". През последните 18 години той е професор по макроикономика в Университета в Тарту в Естония, а от 2023 г. е главен икономист на Bigbank. Бил е член на Надзорния съвет на Естонската централна банка и председател на Естонския фискален съвет.

Панел 1: Банкови политики – В очакване на еврото;

Панел 2: Финансови технологии;

Панел 3: Финансови решения за бизнеса.

Дискусиите ще бъдат модерирани от журналисти от Investor.bg, които ще гарантират професионални и задълбочени коментари и анализ.

Генерални партньори на Banking Today 2025 са iBank и Пощенска банка.

Основни партньори на Banking Today 2025 са Българска банка за развитие, MFG, Българо-американска кредитна банка и ЮГ Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са: Рувен Транс и Столето.

Събитието се провежда с подкрепата на Devin, Ведра Кафе, White Bite, DiKa и Ловико.

Институционални партньори на събитието са Асоциация на банките в България, Българска Финтех Асоциация, BESCO, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация за рисково и дялово инвестиране и Endeavor.

Медийни партньори на Banking Today 2025 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Money.bg, See News и See Next, Dir.bg, The Recursive.

