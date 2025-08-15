Виктор Илиев, който се заби в автобуса, е под охрана в болницата

Водачът на автомобила, който катастрофира в автобус на градския транспорт в София, е задържан и се намира под охрана в болничното заведение, в което е настанен, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Тази нощ около 1:46 ч. на телефон 112 е получен сигнал за тежко транспортно произшествие на бул. “Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата между кола и автобус на градския транспорт. При инцидента един човек е загинал, а седем са пострадали.

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че една от версиите, по които се работи за тежкото произшествие, е несъобразена скорост. Образувано е досъдебно производство. Четирима от пострадалите са в тежко състояние.