Руски делегати са настанени в студентски общежития в Аляска

Университетът на Аляска в Анкъридж очаква стотици руски делегати, които са в града за срещата на върха между президента Тръмп и президента Владимир Путин, да отседнат в студентски общежития.

“Възможно е да има до 750 души, отседнали в кампуса между американската и руската делегация“, каза вицеканцлерът Райън Буххолд в имейл до вестник Anchorage Daily News в Аляска.

Училището може да побере около 12 хиляди души. Тази седмица бележи началото на учебния календар за тези, които се завръщат от лятната ваканция.

Срещата на върха ще се проведе в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, на около 10 минути път с кола от Анкъридж, съобщава Alaska’s News Source. Срещата ще отбележи първата среща на Тръмп и Путин лично от 2018 г. насам.

“В допълнение към общежитията, разполагаме с Центъра на Alaska Airlines [спортна арена с капацитет от 5000 места], който е оборудван с легла, което отговаря на по-голямата част от нуждите, най-вече от страна на руската делегация“, каза Буххолдт пред Alaska’s News Source. Той добави, че университетската полиция работи в тясно сътрудничество с щатските и федералните правоохранителни органи, за да следи за сигурността.

“Основната ни грижа е да се уверим, че всеки, който пребивава в кампуса, независимо дали е от Съединените щати, Русия или от друго населено място, е в безопасност“ и е в състояние да изпълни мисията, за която е тук, и да се върне у дома безопасно”, казва Буххолдт

В четвъртък някои от делегатите вече бяха пристигнали към следобедните следобед, според говорителя на университета Кейти Бендер.

Данните от проследяването на полети показват, че поне един полет от Москва е кацнал в Анкъридж в ранния следобед в четвъркът.

“Делегациите са на отделни места. От съображения за сигурност не можем да споделим къде се намират делегациите“, добави Бендер.

Курортът Алиеска, разположен на около 40 мили южно от Анкъридж, информира местната преса, че са напълно резервирани за уикенда, а уебсайтът на местния хотел Captain Cook също е напълно резервиран. Сайтът за хотели Booking.com показа една останала стая в хостел на драстично повишена цена от 150 долара на вечер в петък.

Кметът на града Сюзан Лафранс обясни, че намирането на настаняване в разгара на туристическия сезон е достатъчно трудно, камо ли когато на сцената е важно политическо събитие.

“Знам, че хората търсят креативни решения. Нямам конкретни подробности за това [настаняване на делегации в UOA], но знам, че университетът е ангажиран с тези разговори и съм оптимист, че ще измислим някои варианти за хората“, каза тя пред Alaska’s News Source.

В четвъртък сутринта в съвместната база Елмендорф-Ричардсън бяха видени новинарски и операторски екипи да пристигат.

Местните жители наблюдаваха как служители се събират в близост. “Това е нещо като голяма работа, искам да кажа, всички ли искаме Трета световна война?“, сподели местен пред Alaska’s News Source.