След дерайлиралите цистерни: Няма непосредствена опасност за населението

Всички институции са на крак и работят координирано за справяне с произшествието. Това написа вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в профила си във Фейсбук по повод инцидента с дерайлиралата товарна композиция край симеоновградското село Пясъчево.

Няма жертви и непосредствена опасност за населението след дерайлирането на 11 вагона с дизел от товарна композиция на частен превозвач край село Пясъчево, увери министър Караджов.

Според министър Гроздан Караджов реакцията на службата за пожарна безопасност, „Български държавни железници“ (БДЖ), Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), "Мини Марица-изток", на превозвача, на областния управител и местната власт е била изключително адекватна и бърза.

Местната власт подпомага с осигуряването на допълнителни водоизточници, БДЖ осигуриха локомотиви за изтегляне на незасегнатите вагони. Аварийните екипи на НКЖИ от сутринта подпомагат пожарната за овладяването на пожара с хора, техника и материали, "Мини Марица-изток" осигуриха тежка техника за обезопасяване на периметъра, посочи Гроздан Караджов.

Всички ще останем на място до приключване на кризата, съобщи още министърът.

Леко завишени нива на концентрация на бензен във въздуха са отчетени при анализа на окончателните резултати от измерванията край село Пясъчево в района на влаковия инцидент, съобщи за БТА изпълняващият длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково Тонка Атанасова. Тя поясни, че отчетените нива се дължат на изгаряне на дизелово гориво при инцидента, при който рано тази сутрин осем цистерни от товарна композиция дерайлираха и се възпламениха в близост до населеното място. Сигналът в РИОСВ-Хасково е получен към 6:00 часа./БТА