Преди срещата на върха в Аляска, Путин прекроява световния ред по свой вкус

Още преди началото на преговорите, срещата на президента на Русия Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в американска военна база в Аляска в петък допринася за постигането на русначеската цел за преначертаване на световния ред на сигурността, тъй като двамата мъже възраждат система от велики сили, в която няколко големи държави диктуват правилата, пише The Washington Post.

Путин подготви сцената миналата седмица след срещата си с пратеника на Тръмп Стив Уиткоф, когато изключи възможността за среща с украинския президент Володимир Зеленски, докато не бъдат изпълнени определени условия - условия, които според него остават „далеч от реалността“.

Тръмп се съгласи и отхвърли идеята за присъствието на Зеленски, дори когато бъдещето на неговата нация - и нейните 40 милиона граждани - виси на косъм.

Зеленски е участвал в много срещи през последните 3 години и половина - от началото на руската инвазия - каза Тръмп в понеделник и „нищо не се е случило... Искам да кажа, искате ли някой, който прави това от 3 години и половина?“

Срещата на върха на четири очи, на американска земя, не беше единствената важна победа на Путин. Той също така отклони, засега, заплахата на Тръмп за строги икономически санкции срещу руския петрол и отклони призивите на Тръмп за прекратяване на огъня. В понеделник Тръмп отново започна да обвинява Зеленски за войната – повтаряйки Путин – въпреки че Тръмп изглеждаше по-помирителен по време на видеоконференция със Зеленски и европейските лидери в сряда.

Бивш високопоставен служител на Кремъл, пожелал анонимност, нарече срещата на върха в Аляска „златна възможност“ за Путин, добавяйки:

„И разбира се, посещението в САЩ е огромна победа.“

Бившият висш руски дипломат Борис Бондарев, който подаде оставка заради нахлуването в Украйна през 2022 г., заяви, че Путин е предложил толкова малко, че е трудно да се разбере защо Тръмп се е съгласил на среща. Той каза, че това изглежда е тактика на Кремъл да отклони Тръмп от санкциите, точно както Путин отклони призива на Тръмп за прекратяване на огъня през май, като предложи мирни преговори в Истанбул, които не доведоха до нищо.

Въпреки че напоследък Тръмп критикува атаките на Путин срещу украинските градове, той не е налагал санкции или друг натиск върху Русия отвъд реториката. Тръмп заяви пред репортери в сряда, че ще има „много тежки“ последици, ако Путин продължи войната след срещата в Аляска, въпреки че е отправял подобни заплахи преди, без да ги е изпълнил.

„Лоша идея е Тръмп да е домакин на тази среща“, каза Бондарев, поставяйки под въпрос целта и ползата. „Първо той каза: „Искам да се срещна с Владимир и ще сключим сделка по някакъв начин.“ Но след това, добави той, Тръмп и държавният секретар Марко Рубио казаха, че срещата е била, за да се разбере какво иска Путин, когато „е напълно видимо какво иска другата страна“.

Путин отдавна ясно заяви, че изисква Украйна да се предаде и да признае незаконното нахлуване и анексиране на Крим от Русия през 2014 г. Путин също така иска Украйна да бъде изключена от членство в НАТО, а военните ѝ сили да бъдат ограничени до степен, че да нямат голяма полза от тях.

Рубио заяви във вторник, че срещата с Путин „не е била отстъпка“, а „среща за прослушване“.

Срещите между президентите на САЩ и Русия – лидерите на нациите с най-големите ядрени арсенали в света – обикновено са изящно хореографирани, силно договорени събития, при които конкретните „резултати“ се договарят предварително и нищо не се оставя на случайността.

Атаките на Путин срещу легитимността на Зеленски съвсем наскоро, на 1 август, и неговите изображения на Украйна като корумпирана и изкуствена държава, категорично поставят украинеца на по-ниско ниво, достоен за среща само когато приеме условията на Русия.

„Путин би искал да го представи на Тръмп по следния начин: че с теб, Доналд, ние знаем как се правят нещата и всички тези хора от Европа и това момче Зеленски, това гадно момче, не трябва да се замесват“, каза Бондарев. „Те не знаят какво да правят. Не знаят какво искат. Ние знаем какво искаме, така че нека се съгласим.“ Може би Тръмп може да бъде поласкан по този начин.“

Тръмп, може би несъзнателно, подсилва наратива.

На пресконференция в понеделник той сякаш изобрази двама твърди мъже, които заедно разработват сделка, отхвърляйки приноса на Зеленски и заявявайки, че европейските лидери „много разчитат на мен. Ако не бях аз, това нещо никога нямаше да бъде решено, докато последният човек не умре“.

Тръмп изрази силно недоволство от Зеленски, когото сякаш обвиняваше за боевете: „Разбирам се със Зеленски, но не съм съгласен с това, което е направил – много, много категорично не съм съгласен. Това е война, която никога не трябваше да се случва“, каза той.

Той се оплака от Зеленски, позовавайки се на пречките в конституцията на Украйна за промяна на границите.

„Той има одобрение да започне война, да убие всички, но му е нужно одобрение, за да извърши размяна на територии“, каза Тръмп. Тръмп обаче не спомена, че Русия бързо е включила нахлулите и незаконно анексирани украински региони в конституцията си в опит да предотврати завръщането им.

Хвалейки се, че Путин му е казал колко е „корав“, Тръмп също нарече Русия „корава“ и определи инвазията на Путин като отражение на руския характер.

Зеленски, предупреди той, трябва да приеме „някоя размяна на територии“, която би била „за доброто на Украйна“, но също така и „някои лоши неща и за двамата“.

Родерих Кизеветер, член на германския парламент от центристко-дясноцентристкия Християндемократически съюз на канцлера Фридрих Мерц, заяви, че изключването на Европа и Украйна от срещата в Аляска означава края на Запада, в смисъл на колективен съюз между Съединените щати, страните от Европейския съюз и съюзниците от НАТО.

Путин има и други възможности в Аляска, като руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви във вторник, че ключова цел на Москва е „нормализиране“ на отношенията със САЩ, визирайки целта на Кремъл за прекратяване на санкциите, възстановяване на директните полети и създаване на условия за сключване на бизнес сделки между САЩ и Русия.

Според анализатори, Русия също така иска да отклони вината върху Украйна за неуспеха на Тръмп досега да сложи край на войната, с надеждата, че администрацията на Тръмп би могла да спре разузнавателната подкрепа за Украйна, точно както забави доставките на оръжие .

С оглед на скорошния напредък на Русия на бойното поле, Путин е уверен, че победата е постижима, според руски анализатори, и не е склонен да прави компромиси, въпреки огромните руски жертви. Центърът за стратегически и международни изследвания изчислява , че броят на убитите или ранените руснаци ще достигне 1 милион през лятото.

Бивш високопоставен служител на Кремъл, пожелал анонимнот, заяви, че Путин вече не се интересува от човешката цена на войната, наричайки го „много дебелокож“.

Умората от войната изглежда се надига от всички страни. Служителят каза още, че повечето хора в Кремъл са против войната, но се страхуват да кажат на Путин.