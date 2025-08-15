Жителите на Аляска също искат мир: Русия е едва на няколко километра от нас!

Когато папа Йоан Павел II се срещна с президента Рейгън в Аляска, той нарече 49-ия щат на САЩ „кръстопът на света“.

Това не само беше буквално вярно, служейки като спирка за презареждане и за двамата лидери, докато кръстосваха земното кълбо (папата беше на път за тихоокеанските държави, а Рейгън се връщаше от Китай), но и отразяваше повратна точка в историята, тъй като те крояха планове да освободят Полша и другите страни от Варшавския договор от съветски контрол.

Няколко години по-рано президентът Никсън проведе своя собствена историческа среща в най-големия град на Аляска, Анкъридж, с император Хирохито, който беше на държавно посещение във Великобритания. Това беше първият път, когато управляващ японски монарх стъпи на чужда земя.

Сега Аляска отново се оказва на кръстопът както географски, така и политически, този път за двама лидери в лицето на президента Тръмп и президента Путин, които са готови да вземат важни решения за войната и мира. Това е подходящо място за среща на върха между САЩ и Русия, предвид богатата споделена история на двете им нации, отразена тук, но също така подчертава, че макар дневният ред да е бъдещето на Украйна и сигурността в Западна Европа, това е дискусия между съседи.

„Ние сме на фронтовата линия на всяка война, която започне“

„Мирът между Русия и Украйна е от голямо значение за Аляска, защото сме толкова близо до Русия тук - колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-голям е шансът за по-глобална война и ние сме на фронтовата линия“, каза отец Матю Хауъл, пастор на Антиохийска православна църква в Уасила, на час път с кола северно от Анкъридж.

За местните жители Аляска не се чувства отдалечена в такива моменти. Това е особено вярно за някои от по-скорошните ѝ новопристигнали жители.

„В църквата си имам украински енориаши“, каза 41-годишният Хауъл. „Те абсолютно искат мир. Те са бежанци, които искат тази война да приключи. Като жител на Аляска - тук съм от над 20 години, съпругата ми е родена и израснала тук - ние абсолютно чувстваме, че сме на фронтовата линия на всяка война, която започне, и затова тази среща на върха е от решаващо значение.“

Континентална Русия е на 90 км разстояние през Беринговия проток, воден път, кръстен на датския изследовател, изпратен от Петър Велики да картографира нова територия на изток от Русия през 18 век. Руски трапери бързо го последваха в преследване на кожи от морски видри и създадоха крайбрежни общности, които спазваха православната вяра, разпространена от мисионери сред местните жители на Аляска. Тук все още има хиляди последователи, макар че вече не е под руска православна юрисдикция. Молитви за мир бяха отслужени тази седмица в православните църкви на Анкъридж.

Сара Пейлин беше права

Въпреки разстоянието до континенталната част, Сара Пейлин, бившият губернатор, беше права, когато каза по време на президентската кампания през 2008 г., че Русия може да се види от Аляска. Тя беше осмивана за нещо, което всъщност не каза -

„Виждам Русия от къщата си!“, което беше озвучено от Тина Фей в пародия на нея в скеч в Saturday Night Live.

Пейлин всъщност каза пред ABC News, че „те са нашите съседи и всъщност можете да видите Русия от сушата тук, в Аляска, от остров в Аляска“.

Големият Диомед, руски остров в Беринговия проток, е само на около два километра от Малкия Диомед, собственост на САЩ. Те са видими един от друг в ясен ден.

Някои руснаци смятат, че правителството на цар Александър II, което е било в банкрут след Кримската война и се е стремяло да противодейства на британската експанзия в замръзналия север, е сгрешило, продавайки територията от 665 384 квадратни мили на Съединените щати за 7,2 милиона долара през 1867 г. По това време обаче много американци са нарекли покупката „Лудостта на Сюард“ на името на държавния секретар, който я е извършил.

Златната треска в Клондайк в Западна Канада няколко десетилетия по-късно променя мнението за територията, подхранвайки бум на населението и строителството, който полага основите за евентуалната щатска независимост на САЩ през 1959 г., след като стратегическото ѝ значение е признато през Втората световна война.

Засенчен от внушителните планини Чугач, Анкъридж е главният град на щата. Около 300 000 души живеят в крайбрежната равнина на северният вход към залива Кук, кръстен на британския изследовател капитан Джеймс Кук. Той нарекъл града „Anchor Point“ по време на опита си да открие Северозападния проход. По-късно името станало Анкъридж, въпреки че се класирал на трето място след „Аляска Сити“ на референдум сред местните жители през 1915 г. („Лейн“, на името на министър на вътрешните работи, се класирал на второ място.)

Героизъм и история

Напомнянията за руското влияние са навсякъде, не на последно място в огромната военна база, където ще се срещнат Тръмп и Путин.

Наречена отчасти на капитан Хю Елмендорф, брилянтен пилот, загинал, докато е летял с прототип на изтребител през 1933 г., съвместната база Елмендорф-Ричардсън е дом на гробовете на девет съветски пилоти, двама военни и двама цивилни, загинали между 1942 и 1945 г., докато са превозвали самолети от Съединените щати до Съветския съюз.

Близо 8000 самолета са дарени на Съветския съюз съгласно Закона за заем-наем, политика на САЩ за предоставяне на военна помощ на съюзниците си по време на война, включително оръжия, провизии и храна. Около 300 руски пилоти са прелетяли със самолетите над Беринговия проток и са се отправили към източния фронт.

„По този начин срещата ще се проведе близо до място с дълбоко историческо значение – такова, което подчертава братството по оръжие между нашите народи по време на войната“, каза Юрий Ушаков, бивш руски посланик в САЩ, който ще бъде част от петчленната руска делегация. „Тази символика е особено резонансна тази година, годината на 80-годишнината от победата над нацистка Германия и милитаристична Япония.“

Има ирония в това Путин и екипът му да бъдат настанени в американска база, която е нараснала до 32 000 цивилни и военни, поради значението ѝ на фронтовата линия срещу заплахата, идваща предимно от Русия. Но руският лидер е малко вероятно да иска да се разходи из центъра на Анкъридж, за да опита бургери от лосове или якове в 49-та държавна пивоварна компания, където е по-вероятно да срещне протестиращи - и може би един от лосовете, които от време на време се разхождат по градските улици - отколкото на охраняема военна база.

„Изборът на Аляска е доста важен - първо, тя е почти на еднакво разстояние по отношение на вр мето за полет на всеки от президентите до това място, което символично казва, че се отнасяме към Русия като към равна тук“, каза Джордж Бийби, бивш директор на анализа на Русия в ЦРУ и директор на общата стратегия в Института Куинси. „Второ, тя не е в Европа, което, разбира се, беше традиционното място за срещи по време на Студената война. Това поставя фокус върху двустранните отношения между САЩ и Русия, което мисля, че е мястото, където президентът Тръмп иска да бъде. В него се казва и на Путин: „Ще се ангажираме с Русия. Обръщаме страницата в усилията на администрацията на Байдън да превърне Русия и Путин лично в международни парии.“