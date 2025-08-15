Астероид с размерите на къща приближава към Земята, съобщи НАСА

НАСА проследява астероид с размерите на къща, който ще прелети край Земята на 16 август със скорост над 28 000 километра в час, пише "Нюзуик".

Известен като 2025 PR1, астероидът с диаметър около 17 метра ще бъде най-близо до нашата планета в събота на разстояние от около 980 000 километра, показват данни на Лабораторията за реактивни двигатели (JPL) на НАСА.

Очаква се още три космически скали да преминат покрай Земята през следващите дни. На 17 август астероид с размерите на самолет, известен като 2025 PM, ще достигне най-близкото си разстояние от 1 052 505 километра.

От Лабораторията за реактивни двигатели отбелязват, че това е едно от най-близките преминавания край Земята на обект с подобни размери в последно време.

Прелитането на по-голям по размер обект на съпоставимо разстояние се очаква само веднъж тази година - в края на септември.

На 20 август ще преминат два астероида, единият от които 1997 QK1 е с размерите на стадион. Той ще бъде последван от по-малкия 2025 OV4. Двата астероида ще се приближат до нашата планета на разстояние от около 2 900 000 километра.

Малки астероиди с диаметър до девет метра се сблъскват със Земята приблизително веднъж на десет години. Те обикновено предизвикват ярка огнена топка и силен звуков удар - и могат да счупят някой и друг прозорец, но не причиняват големи разрушения.

През февруари беше изчислено, че има вероятност от 3,1 процента астероидът 2024 YR4 с диаметър 60 метра да се сблъска със Земята през 2032 г. Това беше "най-високата вероятност от сблъсък", която НАСА някога е регистрирала за обект с подобни или по-големи размери.

Космическа скала с такъв размер може да разруши цял град при сблъсък със Земята. Последвалите по-точни прогнози показаха, че сблъсъкът с нашата планета е много малко вероятен. Някои учени смятат, че 2024 YR4 може да се насочи към Луната и да се сблъска с нея през декември 2032 г.

Астероидът 2024 YR4 вече е твърде далече, за да бъде наблюдаван с космически или наземни телескопи. НАСА очаква да направи допълнителни наблюдения, когато той се завърне в близост до Земята през 2028 г.

