УД "Компас Инвест" представя капиталово защитен продукт в партньорство с Goldman Sachs Bank Europe, достъпен за клиентите по управление на портфейл

Управляващо дружество „Компас Инвест“ обяви, че стартира разпространяването сред клиенти, чиито инвестиционни портфейли управлява, иновативен инвестиционен продукт със 100% защитена главница, разработен от Goldman Sachs Bank Europe – институция с висок кредитен рейтинг (A1/A+/A+) и глобално присъствие. Новото решение, носещо името Compass Goldman Sachs 100% Capital Protect+, е насочено към инвеститори, които търсят съчетание между сигурност и възможност за доходност, близка до пазарите на акции.

Инвестиционнната алтернатива представлява структурирана облигация с максимален срок до пет години и възможност за автоматично предсрочно обратно изкупуване от страна на Goldman Sachs Bank Europe. Продуктът вече е достъпен за инвеститори с договор за доверително управление с УД„Компас Инвест“ според извършената оценка за уместност, нуждите, характеристиките и целите им.

Един от ключовите акценти на продукта е потенциалната годишна доходност – около 12% в USD (или около 7% в EUR), при условие че базовият индекс – Solactive Global Multi-Asset ETF Portfolio 5% VT Index – достигне определени нива в годишните дати за наблюдение. Историческите симулации, правени за последните близо десет години, показват, че в над 99% от случаите инструментът се изплаща в рамките на първите една до три години с натрупан купон.

Индексът, върху който се базира структурата, включва пет еднакво претеглени борсово търгувани фонда (ETF-и), управлявани от BlackRock, Invesco и StateStreet: SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq), STOXX Europe 600, TLT (дългосрочни облигации на САЩ) и GLD (злато). Контролът на волатилността до 5% осигурява по-ниска ценова динамика и по-изгодни условия за опционната част на продукта.

При предсрочно погасяване инвеститорите получават обратно 100% от вложената сума плюс натрупаните купони за изминалите години. Ако продуктът остане активен до падежа на облигацията, се изплащат 100% от главницата и 100% от положителното представяне на индекса.

Продуктът е насочен към ограничен кръг клиенти в началния си етап и ще бъде предложен официално след приключване на техническите срокове по емисията. Goldman Sachs осигурява ликвидност на вторичния пазар при нормални условия, а документите по PRIIPs и проспектната рамка на емитента са налични за инвеститорите.

От УД „Компас Инвест“ коментират, че интересът към капиталово защитени решения с висока степен на гаранция нараства, особено при клиенти с по-консервативен или премерен рисков профил. „Партньорството ни с Goldman Sachs ни позволява да инвестираме средства на клиентите ни в продукт от световна класа, който комбинира сигурност и реален потенциал за доходност. Това е подходящо решение както за опитни инвеститори, така и за клиенти, които искат да запазят капитала си напълно, без да се отказват от очакваните печалби в резултат на пазарната експозиция,“ посочват от дружеството.

