Никол Кидман имаше голям повод за празник

Никол Кидман прегърна естествените си къдрици за 15-ия рожден ден на дъщеря си Фейт.

Актрисата буквално се завърна към корените си, носейки тиара „Честит рожден ден“ и държейки торта с 15 запалени свещи.

Кидман избра къдрава, бохемска атмосфера, докато честваше празника на най-малкото си дете.

Напоследък австралийската звезда се е завърнала към естествената си къдрава коса, след като години наред я стилизираше в предимно прави прически.

Споделяйки рядка лична снимка в своя Instagram в неделя, Кидман отпразнува 15-ия рожден ден на дъщеря си Фейт, държейки кремава торта с розови свещи, явно предназначена за по-малката от двете й дъщери от брака й с Кийт Ърбан.

В публикацията Никол носи ефирен памучен бял топ на марката Dôen Adelphine, който се оценява на 298 долара и който допълва визията "бохо шик". „Честит 15-ти рожден ден, бебче!“, пише в публикацията на актрисата.

Тази година Кидман посрещна първата си Коледа като самотна майка, след развода си с кънтри певеца Ърбан, с когото сложиха край на брака си преди няколко месеца.

Източник: Tialoto.bg