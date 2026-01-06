5 причини, заради които не отслабвате

Когато се стремите към отслабване, може да имате различни причини за това – от желанието да сте в крак с модата до подобряването на специфичен здравен биомаркер. Без значение какво ви мотивира, може да е разочароващо, когато кантарът просто не помръдва, въпреки усилията ви за диета и упражнения. Какви може да са причините за това?

Вие сте хронично на диета

Хроничното спазване на диета и недостигът на калории могат да забавят метаболизма ви, което затруднява отслабването и улеснява връщането на килограмите. Когато сте в екстремен калориен дефицит за продължителен период от време, метаболизмът на тялото ви се забавя, за да се запази енергия. Изследователи са проучвали промените в метаболизма на участници от състезанието „Най-големият губещ“ (The biggest loser), където бързата загуба на тегло значително е забавила метаболизма им в покой.

Шест години след шоуто участниците са възвърнали по-голямата част от загубеното си тегло и метаболизмът им е останал потиснат, въпреки че са поддържали режима си на физическа активност. Ако сте на диета от известно време и не отслабвате, тялото ви вероятно се нуждае от почивка и време, за да се възстанови от калориен дефицит. Говорете с експерт, като например регистриран диетолог, за да разберете от колко калории се нуждаете и какъв е безопасният дефицит, който да подпомогне отслабването ви.

Ядете твърде малко въглехидрати и недостатъчно фибри

Нисковъглехидратните диети, кетодиетите и месните диети са модерни режими, за които много хора твърдят, че са им помогнали да отслабнат – и то бързо! Но науката предполага, че твърде дългите периоди без храна или консумацията на твърде малко въглехидрати може да доведе до повишено желание за хранене и прекомерен прием на калории.

Източник: 5 скрити причини, заради които не можете да отслабнете