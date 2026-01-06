IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джей Ло не е готова за нова връзка

Разведе се в началото на 2025 г.

06.01.2026 | 01:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Дженифър Лопес е щастлива да остане необвързана след развода си с Бен Афлек. 56-годишната певица и актриса подаде документи за развод с актьора през август 2024 г., а в началото на 2025 г. процесът бе финализиран.

Сега става ясно, че звездата не е готова да започне да ходи по срещи. Тя обръща внимание на други неща в живота си.

"Всичко е свързано с работата и децата за нея. Тя изглежда щастлива и доволна", коментира източник на "People".

Джей Ло има 17-годишни близнаци Макс и Ема от бившия си съпруг Марк Антъни.

