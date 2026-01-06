Джей Ло не е готова за нова връзка

Дженифър Лопес е щастлива да остане необвързана след развода си с Бен Афлек. 56-годишната певица и актриса подаде документи за развод с актьора през август 2024 г., а в началото на 2025 г. процесът бе финализиран.

Сега става ясно, че звездата не е готова да започне да ходи по срещи. Тя обръща внимание на други неща в живота си.

"Всичко е свързано с работата и децата за нея. Тя изглежда щастлива и доволна", коментира източник на "People".

Джей Ло има 17-годишни близнаци Макс и Ема от бившия си съпруг Марк Антъни.

