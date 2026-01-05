Путин мрази риска, но 2026-а е годината, в която ще бъде принуден да играе хазарт

Тази година ще бъде година с високи залози и опасности за Владимир Путин. Новогодишното му обръщение към руския народ беше необичайно скучно, предлагайки малко предупреждения или уверения за предстоящата година. Може не е искал да остави заложници на съдбата. В края на краищата, макар че 2026 г. предлага перспективата за мирно споразумение при условия, близки до предпочитанията му за Украйна, тя е и пълна с опасности - а Путин е известен с това, че не обича да поема рискове.

Въпреки че напредъкът на Русия в Украйна е бавен и трудно спечелен, миналата година тя е завладяла повече територия, отколкото в предишни години. Независими източници дават различни данни, но консенсусът изглежда е, че докато през 2023 г. Русия е завладяла по-малко от 600 кв. км, това се е увеличило до над 3000 през 2024 г. и 4500-5000 през 2025 г. Междувременно, въпреки че общият брой жертви се е увеличил - украинският генерален щаб оценява на около 400 000 само миналата година - съотношението загуби към територия на Русия е спаднало.

До известна степен това отразява руската адаптация: догонване на украинските иновации в използването на дронове и последващото им внедряване в голям мащаб, като същевременно се използват и планиращи бомби за удари на далечни разстояния, както и тактики за инфилтрация на земята, за да се принудят защитниците да се отдръпнат.

Докладите на Русия неизбежно преувеличават напредъка ѝ, но въпреки това, когато Путин заплашва, че може да се откаже от мирните преговори, защото смята, че може да постигне целите си чрез продължаващи боеве, той вероятно го мисли сериозно.

Очакването в Москва изглежда е, че настоящите мирни преговори ще се провалят, но че може да последва нов кръг в края на пролетта. Путин може да се изкуши да даде шанс на войната. Способността му да попълни силите си с доброволци обаче зависи от икономиката, а тя е в упадък. Обръщането към наборници носи огромни политически рискове и през 2026 г. ще има парламентарни избори. Кремъл, разбира се, ще ги манипулира, но с тихо нарастващата националистическа и популистка критика, Путин се страхува да не тласка твърде многострадалния си народ.

Преговорите могат да се проточат и да доведат до това той да се довери на Белия дом, който в най-добрия случай изглежда разделен, а в най-лошия двуличен. Володимир Зеленски и новият му началник на кабинета, бившият началник на военното разузнаване Кирило Буданов, все още биха могли да предотвратят всякакви преговори, които да дадат на Путин триумфа, от който смята, че се нуждае. И така, какво би направи един беден подстрекател към война?

Доверие към Тръмп

Руският лидер може би губи вяра в настоящия мирен процес, който изглежда е в задънена улица по въпросите за териториалните отстъпки и гаранциите за сигурност. Още от самото начало руските официални източници и медии, макар и да оценяват желанието на президента Тръмп да подобри отношенията с Москва, предупреждават, че той има собствен дневен ред.

"Понякога интересите ни съвпадат", казва пенсиониран руски дипломат. "Но ние знаем много добре, че с времето те ще се разминат."

Путин продължава да демонстрира ангажираност към усилията на Тръмп да посредничи за мир, не на последно място, защото не иска да позволи на президента Зеленски да го надхитри. Има обаче хора около Путин, които твърдят, че Тръмп или играе двойна игра, или е твърде слаб или нефокусиран, за да контролира дори собствената си администрация.

Съобщенията от миналата седмица, че ЦРУ е изиграло ключова роля в разработването на неотдавнашната стратегия на Украйна за удари на далечни разстояния срещу руската нефтохимическа промишленост, подкрепиха наратива на Путин, че този конфликт всъщност е западна посредническа война срещу Москва. Фактът, че Тръмп очевидно е одобрил това, кара някои руски националисти да оспорват мъдростта да се разчита на него като посредник.

Московските пропагандисти често говорят за предполагаемо западно лицемерие, но две скорошни украински атаки придадоха на този аргумент особена сила в политическите среди в началото на новата година.

Противно на твърденията на Москва от миналата седмица, според американски разузнавателни източници, не е имало опит за украински удар с дрон срещу резиденцията на Путин на брега на езерото Валдай. Вместо това американците предполагат, че това е опит за "военен обект" в същия регион.

Това повдига възможността твърденията на Москва да са представлявали грешка, а не откровена лъжа: че, без да знаят предвидената цел, те са прибързали с това, което може да е изглеждало като логично заключение. Реакцията на Запада може да влоши нещата. Ако е имало нападение и руснаците вярват, че това е опит за покушение срещу Путин, тогава никакво отричане няма да промени това убеждение. Всъщност, колкото повече Западът противоречи на твърдението им, толкова повече те приемат, че мълчаливо подкрепя идеята.

Междувременно три украински дрона удариха кафене и хотел в Хорли в окупираната южна Украйна в навечерието на Нова година, като според съобщенията са загинали 27 руски цивилни. Макар и слабо отразено в западните медии, това разпалва обществения гняв в Русия и искания за ескалация, а не за преговори.

Трудни избори

Лесно е да се предположи, че Путин никога не трябва да се тревожи за общественото мнение, но това е погрешно. Обширната цензура, пропагандните кампании и редовните опити за подкупване на ключови сектори от населението отразяват желанието му да сведе до минимум риска от протести. Както Путин откри, когато толкова много от силите му за сигурност просто стояха безучастно по време на бунта през 2023 г. на Евгений Пригожин и неговите наемници от Вагнер, президентът не може непременно да предполага, че те биха го подкрепили в криза.

През есента тази година се провеждат избори за Държавната дума, долната камара на законодателния орган. Официалните опозиционни партии са второстепенни участници в цинична пантомима, всъщност там само за да създадат привидност на демокрация. Въпреки това, техните лидери знаят, че колкото по-голям дял от гласовете могат да получат техните партии на Потьомкин, толкова по-щедро ще им плати Кремъл.

Това, което може да е тревожно за политическите технолози на Путин, е, че както комунистите, така и ултранационалистическите либерални демократи са започнали кампании, насочени към капитализиране на недоволството от нарастващите икономически трудности. Минималната работна заплата се увеличава с 20,7%, но комунистическият лидер се оплака, че това не е достатъчно и трябва да бъде увеличено с 50%, например.

Както отляво, така и отдясно, партията на Путин "Единна Русия" е изправена пред популистка кампания, която по същество твърди (с известно основание), че дебелите котки се грижат за себе си за сметка на "солта на земята". С икономиката, която се плъзга в рецесия, ДДС, увеличен с 2%, сметките за комунални услуги, нараснали средно с 12% през последната година, и невоенните индустрии в криза, това послание е донякъде привлекателно.

Военен хазарт

Засега Путин ще продължи да умилостивява Тръмп и да се надява, че може да постигне сделка, която го устройва. Изглежда обаче малка вероятност Зеленски да се откаже от последното парче Донецка област, както Путин изисква, а очакването в Москва е, че тези преговори ще се провалят. А после какво?

Освен ако не получи конкретните гаранции за сигурност и възстановяване, от които се нуждае Украйна, Зеленски няма друг реален избор, освен да продължи да се бори. Вечно избягващият риска Путин ще се окаже в още по-силна позиция, но и изправен пред по-трудно решение.

В руските кръгове има известно убеждение, че след няколко месеца непрекъснат напредък, Киев ще бъде готов да започне отново преговори през пролетта с по-голяма готовност за компромис. Това обаче вероятно ще изисква от Путин отново да разчита на Тръмп и да рискува преговорите да се проточат и да се провалят близо до изборите за Дума. Това също ще даде възможност на националистите, които дори сега твърдят, че Путин не е достатъчно всеотдаен в стремежа си към победа.

Вместо това той би могъл да избере да се придържа към военния вариант. Това може да изглежда по-безопасно: той има инерция на място, националистите са успокоени и той не разчита на тези коварни американци.

Това обаче е и хазарт. Влошаващата се икономика ще се отрази на набирането на военни: може да се наложи да разположи наборници или да мобилизира резервисти, ако Русия продължи да понася сегашното ниво на загуби и броят на доброволците започне да намалява. Това ще бъде достатъчно нежелано, но с влошаването на живота на хората, популисткото политическо предизвикателство също ще става по-привлекателно.

Разбира се, изборите за Думата ще бъдат манипулирани, за да доведат до какъвто и да е резултат, който Путин иска, но колкото по-крещящо е решението, толкова по-голям е шансът за протест. Той научи това през 2011-13 г., когато очевидните изборни измами предизвикаха най-големите протести от падането на Съветския съюз. Както отбеляза политически експерт:

"Путин се надяваше, че може да бъде по-снизходителен към използването на "административни ресурси" на тези избори, че "Единна Русия" може да води кампания с платформа "ние спечелихме". Това все още е възможно, но не е сигурно."

Това е проблемът за Путин: той не обича да поема рискове. Предстоящата година зависи изцяло от това, което той смята за най-безопасния път през 2026 г.