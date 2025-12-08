Арас-Текстил – традиция, отговорност и иновации в България

Повече от две десетилетия Арас-Текстил е семейна текстилна компания, която произвежда качествени текстилни продукти за дома. Фирмата е създадена с дългосрочна визия и се развива успешно в своята сфера на дейност, като тя вече е един от водещите производители на домашен текстил в България. Арас-Текстил се отличава с безкомпромисното си качество, високо технологично производство и отговорността си към околната среда.

Идеологията на фирмата е продуктите им да внасят комфорт и удобство в български и европейски домове. Компанията е базирана в град Харманли, където се работи в напълно затворен и устойчив производствен цикъл, чрез зелена енергия и модерни технологии.

Производството е съставено от автоматизирани линии, високотехнологични машини и качествени материали. Продуктите преминават под строг контрол на качеството и това ясно си личи при марки като Kazel, която е доказана и добре позната в държави като Германия, Франция, Холандия и Белгия.

Българско производство с доказано качество, което се усеща от първия допир

От своето създаване Арас-Текстил се развива устойчиво, превръщайки се в символ на надеждност и професионализъм. Производствената база е оборудвана с модерни машини и системи, които позволяват прецизна изработка и постоянен контрол на качеството.

Продукцията от олекотени завивки, възглавници, шалтета, одеяла, спално бельо и други текстилни изделия за дома са добре познати и одобрени от хиляди семейства. Компанията предлага също декоративен и хотелски текстил, от които се възползваха много собственици на малки и големи хотели в България и Европа.

Всеки продукт преминава през строг контрол, за да отговори на най-високите изисквания както за домашна употреба, така и за професионални клиенти в хотелския сектор. Изберете стил и уют за дома си със шалтета от Арас-Текстил и обновете интериора си още днес!

Материали, подбрани с внимание

Арас-Текстил работи само с първокласни суровини и премиум материали, които са внимателно подбрани, за да осигурят максимален комфорт, издръжливост и безопасност.

Качеството на един текстилен продукт започва от суровината, за да се постигне нужната устойчивост и приятно усещане при допир. Запознайте се с основните видове материали и влакна, които Арас-Текстил ползва в производството си:

• Силиконизирани кухи влакна – леки, обемни и дълготрайни

• Микрогел – мекота, близка до тази на естествения пух

• Бамбук – естествено дишащ и антибактериален

• Памучна и полиестерна вата – класика в текстилните пълнежи

• Пух и пера (по заявка) – за любителите на естествените материали

• 100% памучен сатен – за луксозно усещане и здравина

• Перкал и памук-полиестер – практични, удобни и лесни за поддръжка

• Микрофибър – мек, гладък и устойчив

• Жакард, трикотаж, антибактериални и хипоалергенни покрития – за допълнителна защита и комфорт

Всеки материал е подбран така, че да допринася за максимален комфорт и дълготрайност на готовия продукт. Този богат избор позволява на компанията да създава текстилни продукти за всеки дом, всеки сезон и всяко предпочитание.

Текстилни продукти, които са създадени да ви служат дълго

Всеки артикул, който излиза от производството на Арас-Текстил, преминава през прецизен и строг контрол. Така се гарантира, че клиентите получават продукт, който е не само красив и удобен, но и устойчив във времето. В новия им уеб сайт и електронен магазин ще намерите богата гама от предложения на олекотени завивки от Арас-Текстил, където ще откриете много подходящи модели за зимния сезон, които впечатлят с качествената си изработка, материал и топлина.

Разгледайте също предложенията от спални комплекти съставени от плик за завивка, долен чаршаф и калъфки за възглавници, които се отличават със своя дизайн и цветове.

Именно това внимание към детайла прави Арас-Текстил предпочитан избор за хората, които ценят добре направеното българско производство.