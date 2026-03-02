Пролетна промоция на ЗАД „Армеец“ с до 30% отстъпка на имуществени застраховки

ЗАД „Армеец“ предлага 20% отстъпка на имуществената застраховка „Защитена фамилия“ и 30% отстъпка за полицата „Защитено имущество“, като преференциалните условия са валидни от 1 март до 31 май 2026 г.

С настъпването на новия сезон ЗАД „Армеец“ стартира пролетна промоция на имуществени застраховки като предлага две полици с големи отстъпки, валидни от 01 март 2026 г. Клиентите на дружеството могат да сключат застраховка „Защитена фамилия” с 20% отстъпка, а за застраховка „Защитено имущество” отстъпката е 30%. Промоционалното предложение важи до края на май 2026 г. Тази година застрахователното дружество отбелязва 30 години от началото на дейността си с водеща роля в сектора, налагащо високи стандарти и с грижа за своите клиенти.

През периода на промоцията минималната премия по полица „Защитена фамилия” е 9,20 евро, като покрива щети на жилището до 7 669,37 евро и на движимото имущество до 1 533,88 евро срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), ВиК аварии, късо съединение, вандализъм и др. Обезщетения се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити, както и да се добавят нови рискове – земетресение, кражба чрез взлом и кражба с техническо средство, гражданска отговорност, злополука на членовете на семейството си и др. Процедурата при сключване е максимално улеснена за клиента – не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом и кражба с техническо средство” до 7 500 евро не се налага те да се описват. Не се прилага задължително самоучастие на застрахования във всяка щета.

Изключително атрактивно е и предложението за нова застраховка „Защитено имущество“. Например, ако клиент желае да застрахова офис помещение в гр. София срещу рисковете пожар, природни бедствия, авария на ВиК, късо съединение и вандализъм (без земетресение) при застрахователна сума 100 000 евро премията с включена отстъпка от 30% възлиза на 39,27 евро, а при допълнително включен риск земетресение – 88,27 евро. При тази застраховка също има възможност за избор между различни застрахователни суми и покрития на полицата. Не се прилага задължително самоучастие на застрахования във всяка щета. Освен отстъпка от 30% по промоцията, клиентите могат да ползват и други отстъпки от действащата тарифа на застраховка „Защитено имущество” - за еднократно плащане на премията, за нов клиент на компанията, в полза на кредитна институция, при липса на щети за предходни години, при наличие на добра пожароизвестителна инсталация, както и при комплексно застраховане.

Пълните условия на двата вида имуществени застраховки, предназначени за физически лица - „Защитена фамилия“ и компании - „Защитено имущество“, са публикувани на официалния сайт на ЗАД „Армеец“ на адрес: www.armeec.bg.