Антиваксъри от морбили не се плашат, отказват имунизации

Случаите на морбили в страната вече са 76, а болстта си прокарва път вече в няколко области. Обхватът на ваксинация сред 12-годишните у нас е 82% за миналата година, при нужни 95%, за да не се появяват огнища на заразата.
Втората доза се поставя в годината на навършване на възрастта, какъвто е случаят на Християна и дъщеря ѝ.
"Точно затова идваме за втора ваксина. Ние сме "за" ваксините и "за" това да се предпазим от ужасни болести, които би трябвало отдавна да са в миналото и да са погребани с развитието на медицината, но за съжаление ето че има случаи", заяви Християна.
Именно групата на 12-годишните се оказва най-голямо предизвикателство за общопрактикуващите лекари, тъй като повечето родители отлагат до навършването на възрастта, с което губят време или изобщо отказват поставяне.
"Имам в моята практика две семейства антиваксъри. Знаят, че съгласно Закона за здравето санкцията, на която подлежат, е минимална - 50 лв. Всеки път се подписват съзнателно, собственоръчно, че отказват да бъде проведена имунизацията, и ми декларират, че са съгласни да платят глобата и това дете няма да бъде имунизирано", каза общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.
Децата с първа доза за миналата година са 89%. В статистиката с имунизирани с първа доза са включени и децата на Изабел.
Въпреки че и в София вече има регистриран случай, тя е спокойна.
"Моите деца са ваксинирани, така че мисля, че няма никаква опасност да се заразят. В детските градини няма как да бъдат приети деца, които не са ваксинирани, без значение по какъв повод", сподели Изабел.
Законът обаче допуска прием в детска градина на деца без част от задължителните ваксини, ако има доказано медицинско противопоказание.
Заради увеличаващите се случаи продължава кампанията по извънредна имунизация по препоръка на Министерството на здравеопазването.