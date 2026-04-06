IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 135

Джесика Симпсън преживя бившия съпруг, с ново гадже е

Пак откри любовта

06.04.2026 | 21:15 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Джесика Симпсън отново намери любовта. 45-годишната певица се среща с Томас Айзенхууд, който преди беше част от музикалната група Stoop Kids. Бандата вече не съществува и сега мъжът работи като технически сътрудник към групи.

От "TMZ" съобщават, че звездите са се запознали покрай общи приятели.

Те са заедно от 3 месеца, но развиват нещата бавно. Томас все още не се е запознал с децата на Джесика от бившия ѝ съпруг - Ерик Джонсън. Твърди се, че изпълнителката е развълнувана за новата си връзка.

"Тя е щастлива. Тя е на чудесно място, развълнувана за бъдещето", посочва източникът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Джесика Симпсън ново гадже Томас Айзенхууд
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem