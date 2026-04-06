Джесика Симпсън преживя бившия съпруг, с ново гадже е

Джесика Симпсън отново намери любовта. 45-годишната певица се среща с Томас Айзенхууд, който преди беше част от музикалната група Stoop Kids. Бандата вече не съществува и сега мъжът работи като технически сътрудник към групи.

От "TMZ" съобщават, че звездите са се запознали покрай общи приятели.

Те са заедно от 3 месеца, но развиват нещата бавно. Томас все още не се е запознал с децата на Джесика от бившия ѝ съпруг - Ерик Джонсън. Твърди се, че изпълнителката е развълнувана за новата си връзка.

"Тя е щастлива. Тя е на чудесно място, развълнувана за бъдещето", посочва източникът.

Още за отношенията четете в teenproblem.net