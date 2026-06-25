DEVIN е любимата марка на българите за поредна година

Десетки хиляди български потребители избраха DEVIN за „Любима марка“ в две от категориите на едноименния конкурс – „Бутилирани води“ и „Безалкохолни напитки“, като в първата категория DEVIN събра 12 333 потребителски гласа (близо 41% от гласувалите), а във втората зае челните две места с два продукта – DEVIN Air с аромат с 12 485 гласа (близо 42% от гласувалите) и DEVIN Active с 10 782 гласа (над 36% от гласувалите).

„За повече от 30 години DEVIN се превърна в част от ежедневието на българските потребители“, посочи Милен Драгиев, търговски директор на DEVIN, по време на церемонията по награждаването. „Гордеем се, че DEVIN е компания, която развива целия сектор, въвежда иновации и търси решения, които отговарят на начина, по който хората живеят днес – по-осъзнато, по-активно и с по-голяма грижа към себе си“, добави той.

Думите на Милен Драгиев намират потвърждение в недвусмислената доминация на DEVIN в категорията „Безалкохолни напитки“. Там марката е любима с два иновативни продукта на водещия бранд.

DEVIN Air с аромат е здравословна алтернатива на познати газирани напитки и потребителите я приветстват.

„Иновацията, която постигнахме при DEVIN Air, е повод за истинска гордост“, изтъква Младен Иванов, регионален търговски мениджър, "Девин" ЕАД. „Напитката носи чистотата на натуралната минерална вода, свежестта на естествената газировка и фино, модерно усещане за аромат – без захар, без подсладители и без калории. За нас това е нов начин да говорим за хидратацията – по-лек, по-съвременен и по-близък до избора на хората днес.“

Другият призьор в категорията „Безалкохолни напитки“ е най-новото попълнение в продуктовата линия на компанията – DEVIN Active – първата напитка с фибри на българския пазар.

„DEVIN Active е бранд, създаден като отговор на нуждата от активна хидратация, която не просто освежава, а подкрепя динамичния начин на живот“, коментира класирането Калина Кацарска, бранд мениджър на DEVIN Active. „Създадохме серия с натурална минерална вода DEVIN, която предлага функционални решения за различни моменти от деня. Особено горди сме и с иновацията, която въвеждаме за първи път в категория бутилирана вода в България – напитка с добавени фибри. За нас това е ясен знак, че когато слушаме потребителите и разбираме техните нужди, създаваме продукти, които наистина имат смисъл.“

Над 80 хиляди души се включиха в класацията „Любимите марки“ 2026, която се проведе за 18-а поредна година и даде възможност на потребителите да гласуват онлайн за марките, спечелили тяхното доверие с качеството на продуктите и с работа в полза на обществото. Класацията за пореден път доказа, че едновременно индикатор на потребителските предпочитания и платформа, която насърчава прозрачността и доверието между марките и техните клиенти.

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. „Девин“ ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт.

Компанията притежава престижния сертификат Great Place to Work® – най-високото отличие за работодателска марка и отлично работно място в международен план.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.