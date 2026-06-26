Български Совиньон блан със златни медали на световен конкурс

Българското вино записа нов успех. Три родни вина, произведени в Тракийска низина спечелиха златни медали на престижния Concours Mondial de Bruxelles 2026 – едно от най-авторитетните събития във винения свят. Сред големите победители са PIXELS Совиньон блан 2025 и Face to Face Совиньон блан 2025 – две вина, които показват колко впечатляващ може да бъде този елегантен и свеж сорт, когато е отгледан под слънцето на Тракийската низина. Златно отличие получи и розето от серията PIXELS. Двете марки се правят от New Bloom Winery – в Съединение. „Тези постижения не са случайни, а резултат от последователна работа, внимание към всеки детайл както на лозето, така и във винарната, и стремеж към постоянно усъвършенстване“, споделят от New Bloom Winery.

Тази година в конкурса участваха над 7800 вина от цял свят, оценявани на сляпа дегустация от международно жури от над 300 винени експерти от 56 националности. Успехът на българската изба е още едно доказателство, че страната ни има какво да предложи на световната винена сцена. А Тракийската низина продължава да утвърждава репутацията си на регион, в който се раждат вина с характер, стил и международен потенциал.

New Bloom Winery работи с близо 8000 декара лозови масиви и е известна с желанието си да експериментира и да открива нови възможности. Освен популярни международни сортове, избата развива и по-редки за България разновидности като Дорнфелдер, Регент и Глера – сортът, който стои зад прочутото италианско просеко.