В куфара на UNIQA има място за всичко. Без грижи. Те трябва да останат вкъщи

С настъпването на астрономическото лято на 21 юни, сезонът на пътуванията, концертите, почивките и приключенията започна. Ако сте готови с плановете, то остава единствено да стегнете багажа. Без значение дали обичате да пътувате леко, или предпочитате да сте подготвени за всяка ситуация, в куфара на UNIQA има място за всичко. На заминаване куфарът на UNIQA може да събере всичките ви дрехи, обувки, късметлийската шапка, фотоапарата, зарядните, хамака и щеките, връхната дреха и втората връхна дреха, както и официалната рокля (защото човек никога не знае), сешоара, ролките и машинката за бръснене, а защо не и плейстейшъна. На връщане ще побере и спомените ви. Но и в двете посоки няма да има място за грижи. Те ще трябва да останат вкъщи.

Куфарът на UNIQA ще е на A to Jazz фестивала в София от 02 до 05 юли в Южния парк. Намерете го, сканирайте QR кода и спечелете награда, докато се наслаждавате на богатата джаз програма на фестивала.

А дотогава – стягайте багажа и не забравяйте Застраховката за пътуване на UNIQA. Тя може да ви придружи навсякъде по света и не заема никакво място. Застраховката може да се сключи онлайн и осигурява асистанс, покрива медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина, медицинско транспортиране и репатриране, правна помощ и злополуки при спортни дейности. Има и допълнителни покрития - защита на дома, автомобилен асистанс, както и отмяна и прекъсване на пътуване. Застраховката на UNIQA включва и загуба, кражба или повреда на багаж, разбира се. Колкото и да е голям той.

Куфарът на UNIQA ви очаква на A to Jazz от 2ри до 5ти юли.