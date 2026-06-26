Потребителите избраха собствените марки на BILLA в конкурса My Love Marks

Собствените марки на BILLA България получиха най-високото признание в категория „Собствена марка – храни и напитки“ в потребителската класация My Love Marks 2026. Компанията събра 13 764 гласа и се нареди на първо място в категорията – резултат, който идва изцяло от вота на потребителите.

BILLA развива успешно своето портфолио от собствени марки на българския пазар вече повече от 20 години. Наградата е поредно доказателство, че клиентите виждат и оценяват разнообразието от различни вкусове и качествени предложения – от премиум селекции и български традиционни храни до достъпни решения за всекидневното пазаруване.

„Това отличие е особено ценно за нас, защото идва от хората, които са всеки ден в нашите магазини. То показва, че клиентите се доверяват на собствените ни марки и разпознават качеството, което стои зад тях. Разработваме ги с много внимание към детайла, с мисъл за хората и за начина им на живот и се радваме, че търсенето им продължава да расте всяка година“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Портфолиото от собствени брандове на веригата обхваща различни категории и потребителски нужди. Сред най-популярните от тях са BILLA бранд, който носи познатия вкус на дома и усещане за сигурен избор. BILLA Градини – програма за свежи плодове и зеленчуци от български производители с контрол върху пестицидите и „Българска ферма“ – винаги прясно месо с местен произход. В портфолиото на BILLA Premium клиентите откриват подбрани продукти и гурме специалитети, а любителите на кафето могат да разчитат на TIRA – кафе с подбрани сортове зърна от Бразилия, Колумбия и Перу, с различни вкусови профили и степени на изпичане. Nice Bites допълва избора с ядки, сушени плодове и балансирани миксове, а Clever, който е предпочитан избор на клиентите вече повече от 20 години, предлага практични решения за ежедневния пазар с отличен баланс между качество и достъпна цена.

Класацията My Love Marks се провежда за 18-а поредна година. През 2026 г. в трите етапа на кампанията са отчетени близо 3 милиона гласа, а резултатите се формират изцяло на база потребителския вот. Те отразяват доверието, предпочитанията и емоционалната връзка на хората с брандовете, които избират.