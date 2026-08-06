Икономист: Демографската ни криза се превръща във фискална

България ще трябва да ограничи бюджетния дефицит, а в по-дългосрочен план вероятно ще се стигне и до увеличение на социално-осигурителните вноски и промени в данъчната система. Тази прогноза направи икономистът Кристофор Павлов в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„По-високата инфлация, породена от конфликта в Близкия изток, ще отслаби покупателната способност на домакинствата и ще се превърне в един от факторите за по-бавен ръст на потреблението през следващата година“, очаква той.

По думите му обаче още по-съществено влияние върху икономиката ще има започващата фискална консолидация, която ще ограничи темпа на нарастване на потребителските разходи и съответно на икономическия растеж.

Павлов препоръчва страната ни да се върне към по-консервативна бюджетна политика с нисък държавен дълг и бюджетен дефицит около 1% от БВП. Според него засега обаче не е ясно дали правителството има подобна амбиция, или целта му е единствено да намали дефицита до 3% от БВП и да прекрати процедурата по свръхдефицит.

Павлов очаква, че още с бюджета за 2027 г. ще бъдат предложени промени в част от по-малките данъци, както и мерки за по-добра събираемост на приходите. Той посочи, че тези действия могат да намалят дефицита до около 3% от БВП, но няма да бъдат достатъчни за връщане към по-устойчива фискална позиция.

Според икономиста основната причина за влошаването на публичните финанси е бързото застаряване на населението. Намаляващият брой хора в трудоспособна възраст и увеличаващият се брой пенсионери разширяват дефицита в пенсионната система, който впоследствие се прехвърля към държавния бюджет.

„Една демографска криза по същество се превръща във фискална криза“, предупреди той и напомни, че досегашни прогнози сочат, че тази тенденция ще продължи поне още 30 години, което означава, че без структурни промени бюджетният дефицит ще се увеличава.

Павлов смята, че наред с реформите в пенсионната система България трябва да продължи политиката за повишаване на доходите и да привлича повече чуждестранна работна сила.

С какви мерки могат да се повишат приходите? Дойде ли времето за актуализиране на данъчните оценки на имотите? Как да спечели икономиката от имиграцията? Ще използва ли държавата публично-частните партньорства при изграждане на инфраструктура? Как ще се движи инфлацията?

Целият разговор - във виедото на Bloomberg TV Bulgaria.