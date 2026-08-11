Кой сгъваем Samsung Galaxy пасва на начина ви на живот?

Един телефон трябва да се побира в най-малката чанта. Друг – да направи дългото пътуване по-приятно с по-голям екран. Трети трябва да поеме част от задачите на лаптопа, без да добавя още едно устройство към багажа.

Именно в тези три роли влизат Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra. Те споделят сгъваемия формат, но са създадени за различни навици – от бързите проверки в движение до редактирането на съдържание и работата с няколко приложения едновременно.

До 31 август моделите се предлагат от А1 с 0% лихва на лизинг за 36 месеца с план Unlimited.

Galaxy Z Fold8 Ultra: когато работният ден не се побира в един прозорец

Galaxy Z Fold8 Ultra е най-близо до идеята за мобилен офис и студио в едно. Неговият 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей позволява да бъдат отворени до три приложения едновременно.

Това означава, че можете да преглеждате документ, да следите разговор и да проверявате информация, без постоянно да прескачате между отделни екрани. Multi Window организира приложенията в общо пространство, а Galaxy AI анализира видимото съдържание и предлага логични следващи действия.

Системата от камери е насочена към хората, които не искат да чакат да се върнат пред компютъра, за да заснемат и обработят съдържанието си. Основният 200-мегапикселов сензор поддържа HDR дори при използване на пълната резолюция. Така се запазва повече информация както в ярките, така и в сенчестите области на кадъра.

50-мегапикселовата ултраширокоъгълна камера може да се използва за пейзажи, групови снимки и макро кадри. Телефото камерата с трикратно оптично приближение е подходяща за портрети и по-отдалечени обекти.

Nightography подобрява снимките и видеото при ниска осветеност. Записът в 8K с APV кодек оставя повече възможности за последваща обработка, а Cine LUT позволява цветовете и тоновете да бъдат оформени директно на телефона чрез избор между четири видео филтъра.

Всичко това е събрано в най-тънкия Galaxy Z Fold досега. Galaxy Z Fold8 Ultra е с дебелина 4,1 мм в разгънато състояние и тежи 215 грама. Батерията е с капацитет 5000 mAh, а Super Fast Charging 2.0 и 45-ватовото зареждане осигуряват до 65% заряд за 30 минути.

Galaxy Z Fold8: за свободното време, което заслужава по-голям екран

Някои телефони са удобни за кратък поглед към съдържанието. Galaxy Z Fold8 е създаден за моментите, в които искате да останете по-дълго – с епизод от сериал, електронна книга, игра или албум със снимки.

Сгънат, той се използва като стандартен смартфон. Предният дисплей е с пропорции 10:16 и е подходящ за съобщения, социални мрежи, кратки видеа и бързо търсене. При разгъване устройството преминава към 7,6-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с пропорции 4:3.

Разликата се усеща най-вече при по-дълго съдържание. Филмите, игрите и книгите получават повече пространство, а при видео във формат 16:9 се намалява неизползваната площ около изображението.

Екранът достига яркост до 3000 нита и комбинира Vision Booster с покритие за намаляване на отблясъците. Така съдържанието остава по-лесно видимо и навън – например когато четете в парка или проверявате маршрут под силно слънце. Адаптивната честота до 120 Hz прави превъртането и движенията в игрите по-плавни.

Макар да се разгъва до значително по-голям екран, Galaxy Z Fold8 тежи 201 грама и е най-лекият Galaxy Z Fold досега. Дебелината му в разгънато положение е 4,5 мм, а батерията е с капацитет 4800 mAh.

В конструкцията Flex Titanium са използвани титанови компоненти в структурата на дисплея. Това позволява корпусът да остане по-тънък, без да се пренебрегва устойчивостта, а гънката в центъра да бъде по-слабо забележима.

Двете 50-мегапикселови камери покриват стандартни, ултрашироки и макро кадри. След заснемането Galaxy AI предлага няколко начина съдържанието да бъде доработено. Video Auto-reframing следи избран обект и променя кадрирането. Photo Assist приема текстови инструкции за редакция на снимки, а Now Nudge предлага действия според информацията, която се вижда на екрана.

Galaxy Z Flip8: когато телефонът трябва да следва темпото ви

Galaxy Z Flip8 е моделът за онези дни, в които излизате сутрин и не знаете къде точно ще приключи вечерта. Той се сгъва до компактен размер, побира се лесно в джоб или малка чанта и тежи 180 грама. В разгънато положение е дебел само 6,1 мм, което го прави най-тънкия и лек Galaxy Z Flip досега.

След отваряне получавате 6,9-инчов основен дисплей, но за много от кратките задачи дори няма нужда да стигате до него. 4,1-инчовият FlexWindow заема почти цялата външна повърхност и показва до 16 приложения, известия и персонализирана информация.

На път към среща можете да проверите следващия ангажимент, да отговорите на съобщение или да видите важните актуализации, без да разгъвате телефона. Now Brief подбира информацията и предлага следващи действия според контекста, а Gemini Intelligence може да бъде активиран директно от FlexWindow чрез страничния бутон или гласова команда.

Формата на Flip8 е особено полезна и когато няма кой да застане зад камерата. Устройството се поставя стабилно върху равна повърхност под избран ъгъл, така че основната камера може да се използва за групова снимка, видеоразговор или кратко видео.

Тя е 50-мегапикселова и работи с ProVisual Engine за по-добра обработка на светлината и детайлите. AI Bokeh отделя по-ясно основния обект от натоварения фон, а Super Steady с хоризонтално заключване стабилизира видеото при движение. MyFancam позволява при последващата обработка да бъде проследено движението на конкретен обект – например изпълнител на сцена или човек в динамичен кадър.

До 31 август трите модела се предлагат от А1 с 0% лихва на лизинг за 36 месеца с план Unlimited.