Ким Кардашиян върнала годежния пръстен от Крис Хъмфрис, макар да го платила почти изцяло

​Ким Кардашиян със сигурност съжалява за поне едно нещо, свързано с края на краткия си брак с Крис Хъмфрис.

Основателката на SKIMS бе омъжена за бившия баскетболист от NBA само 72 дни през 2011 г., а в новия епизод на The Kardashians, тя си припомни годежния пръстен, който той ѝ дал — или по-точно, който тя сама си купи.

Докато разговаряше със сестра си Клои Кардашиян, 44-годишната Ким сподели: "Чудя се каква ще бъде следващата форма на моя пръстен — за моя последен и финален момент."

След това тя се върна назад в спомените си, за да преразгледа всеки от трите си годежни пръстена.

"Номер едно беше 14 карата", каза тя, имайки предвид пръстена, който доведе до четиригодишния ѝ брак с Деймън Томас.

Вторият ѝ годежен пръстен, с който ѝ предложил Хъмфрис, бил 18-каратов изумруд от Lorraine Schwartz, разказва Ким.

"Не го запазих. Бях бременна с дъщеря ми, Норт, все още омъжена за него и за да се разведа с него, той каза, че трябва да му върна пръстена в развода", разказва тя. А това искане било повече от нелепо, предвид другото разкритие, което направи инфлуенсърката. Оказва се, че всъщност тя е купила собствения си пръстен.

"Той допринесе с 1/5 от сумата", уточни тя.

Въпреки че казват на Ким, че се е отървала от пръстена за добро, тя споделя, че много ѝ харесвала идеята да си има колекция.

След развода си с Хъмфрис, Ким се омъжи за Кание Уест, от когото има общо четири деца.

Тя рядко говори за краткия си брак с Крис, но през 2021 г. Ким призна, че се е чувствала "притисната" да се омъжи за Хъмфрис, защото сватбата им е била заснета за риалити шоуто „Keeping Up with the Kardashians“.

"Мислех си: „Добре, снимаме това за телевизионно шоу. Ако си тръгна, ще ме наричат булката-беглец завинаги“, казва тя, цитирана от People.

Спомняйки си за отношенията им, тя сподели, че е приключила връзката им "по грешен начин" и че му дължи извинение.

"Ставам толкова нервна, когато трябва да се разделя с някого, че го направих по абсолютно грешен начин. Напълно го зарязах по най-ужасния начин. Не можех и просто не знаех как да се справя. Научих толкова много от това", добави тя.

