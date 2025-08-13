Защо той избира друга жена пред вас?

Любовта винаги ни носи изненади. Невинаги обаче те са положителни. Започвайки нови взаимоотношения, силно се надяваме те да се развият във времето. Всичко уж върви добре между нас и мъжът когото харесваме, докато той не поиска да се разделим и не разберем, че е избрал друга.

Защо мъжете избират друга жена пред вас? Дали причината се крие само в неудовлетворението от секса?

1. Никога не сте били това, което той е смятал като потенциал за създаване на по-сериозна връзка и семейство. Повечето мъже знаят доста отрано във връзката, дали това е нещо, което искат да продължат докрай или се оглеждат за по-добра възможност.

2. Вие сте били резервен план. Може би ви е използвал като резервен план, знаейки, че никога няма да се обвърже с вас. Вероятно сте се срещнали в труден за него момент, от дълго време не е имал сексуални или любовни взаимоотношения и т. н.

3. Приемали сте го за даденост. Още една причина мъжът да избере друга жена пред вас е, че сте го приемали за даденост, особено ако той е давал повече във взаимоотношенията ви.

4. Вероятно не сте му дали причина да се обвърже по-сериозно с вас. Вие може да сте била много подкрепяща, грижовна, да сте създавали усещане за сигурност, да сте показали, че винаги сте на разположение. В такива ситуации някои мъже не полагат усилия, защото знаят, че жената им е сигурна.

