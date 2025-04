Кание Уест не е искал деца от Ким Кардашиян

Облечен в черна качулка и роба, 47-годишният Уест сподели доста детайли около отношенията му с Ким и децата в обширно интервю с подкастъра DJ Akademiks.

Сред обсъжданите теми бяха и последните му противоречиви действия в социалните мрежи, включително твърденията, че Кардашиян е повлияла върху начина, по който той участва в живота на четирите им деца — 11-годишната Норт, 9-годишния Сейнт, 7-годишната Чикаго и 5-годишния Псалм. Припомняме, че те бяха женени от 2014 до 2022 г., а след развода през ноември 2022 година получиха съвместно попечителство.

„Когато говориш за Ким, хората може да си кажат: „Но ти сам си я избра. Ти сам се постави в тази ситуация“, заяви водещият.

Уест отговори: „Абсолютно. Това беше моя грешка. Не, това беше моя вина. Не исках да имам деца с този човек още след първите два месеца от връзката ни, но това не беше Божият план.“

По-рано този месец, Уест отправи критики към бившата си съпруга и семейството, твърдейки, че е загубил родителските си права.

На 15 март, той пусна песен с участието на дъщеря си Норт и Пи Диди, озаглавена „Lonely Roads Still Go to Sunshine“, въпреки че Кардашиян се е опитала да спре издаването ѝ.

В размени съобщения между Ким и Кание, публикувани от TMZ, основателката на Skims казва на бившия си съпруг, че Норт не може да участва в песента, тъй като името ѝ е регистрирана търговска марка.

„Попитах те тогава дали мога да регистрирам името ѝ. Ти каза „да“. Когато стане на 18 години, то ще ѝ принадлежи. Така че спри“, пише тя според скрийншотите.

„Изпратих документи, за да я изключа от песента с Пи Диди, за да я предпазя“, казва още Кардашиян, имайки предвид 55-годишния Комбс, който беше арестуван през септември 2024 г. и обвинен в трафик на хора и участие в престъпна мрежа.

Същия ден Уест публикува гневно изказване в X, в което написа:

„Да, имам проблем с хората, които ми блокираха сметките, взеха децата ми и се опитаха да ме вкарат в затвора, и това няма да се забрави. Не искам просто да виждам децата си. Искам да ги възпитавам.

Искам да имам право на глас за това в кое училище учат, кои са им приятелите, в чии къщи преспиват, дали дъщерите ми носят червило и парфюм. Всички тези права ми бяха отнети от Кардашиян, Hulu, Disney и „по-големия план да се използват избирателно създадени чернокожи деца като платформи за влияние върху чернокожите хора.“

По време на разговора с DJ Akademiks, Уест призна, че е осъзнал, че няма собственост върху търговските марки, свързани с имената и образите на децата си, чак след като Норт участва в песента с Диди.

„Нямам права върху името или образа на децата си, или поне не и 50 на 50. Тогава какво точно означава съвместно попечителство? Децата ми са знаменитости, а аз нямам право на мнение“, коментира още Уест, цитиран от Us Weekly.

