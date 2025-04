Възбудена пуйка, търсеща любовта, причини хаос в Ню Йорк ВИДЕО

Астория не можеше да не се зачуди - ще трябва ли да се бори смело в бетонната джунгла, за да получи своя шанс в любовта?

Знаменитата пуйка от остров Рузвелт Астория, позната още като Роузи, е вилняла в "кокошарника" на Мидтаун Ийст, където, подобно на Кари Брадшоу преди нея, напразно търси финансово стабилен мъж, при когото да се установи.

Но стремежът на възбудената птица към любовта причини само хаос в Ню Йорк. Полицията отчаяно се опита да хване влюбената птичка през последните няколко дни, след като тя предизвика множество задръствания и нахлу в множество балкони по високите сгради.

Астория е заразяла своя рай в Ийст Ривър в неделя за първи път, откакто се премести на острова преди година и веднага започна да показва големи промени в поведението си, според Барет. А най-голямата от тях е, че тя пее тъжни любовни песни по улиците на оживения град.

🦃BREAKING | Feathered Fugitive Found Citizen App video shows puzzled officers face off with a wild turkey at Honey Locust Park. An unconfirmed source says the turkey is named Astoria, or Rosie, and is a resident of Roosevelt Island. pic.twitter.com/Jbyrd18r2N

Дори преди да се отбие в Мидтаун, Астория се беше придвижила по-на юг, за да провери други горещи точки на остров Рузвелт, които никога преди не беше посещавала, с надеждата да си органицира сладка среща.

За съжаление на Астория, единствените известни популации на градски пуйки живеят в отдалечения северен Бронкс и Стейтън Айлънд.

Откакто пристигна в Манхатън, влюбената птица причини само хаос - което накара един загрижен жител да се обади на 911 във вторник сутринта, след като видя, че пуйката влиза директно в трафика близо до Sutton Place.

#Birds of a feather ❤️ Birders tell me Manhattan is seeing its first wild turkey! Astoria has been spotted all over the east side in the 50’s 🤸🏽‍♂️take a look @ABC7NY @BirdCentralPark pic.twitter.com/Bc9z4alxdB