За Китай войната в Украйна е лаборатория

Дебатът във Вашингтон относно позицията на Америка спрямо Русия , независимо от начина, по който се решава, често пренебрегва жизненоважно стратегическо измерение на войната в Украйна : ролята ѝ като лаборатория за най-големия световен конкурент на Америка, Китайската народна република . Докато Вашингтон вижда Русия, един от нейните дългогодишни врагове, да се бие в Украйна, Пекин вижда безценна възможност да наблюдава и да се учи от една високоинтензивна война, водена с оръжия, които ще доминират в бъдещите конфликти, пишат за TNI ген. Дейвид Петреъс и Клара Калудерович.

Като служи като основен икономически и индустриален двигател за Русия, Китай е придобил уникална изгодна позиция . Той може да оцени как компонентите на военните системи, които предоставя в огромни количества, се представят в бойни действия, да събира разузнавателна информация за ефективността на украинските и западните оръжия и да усъвършенства концепциите, които ще използва, за да ръководи собственото си разработване на оръжия, военно обучение и организационни структури. Всички тези усилия ще послужат за подготовка на Народноосвободителната армия (НОАК), в случай че един ден тя се впусне в конфликт със Съединените щати.

Материалните факти на място вече са твърде ясни, за да бъдат игнорирани: китайски двигатели задвижват дроновете, които опустошават украинските позиции, китайската микроелектроника насочва руските ракети, а китайските машинни инструменти възстановяват руската военна машина. Участието на Китай в този конфликт вече е твърде значително, за да бъде пренебрегнато от Съединените щати.

Ролята на Пекин еволюира далеч отвъд обикновената икономическа подкрепа; сега той функционира като логистичен гръбнак на руския военно-промишлен комплекс. Тази договореност позволява на Китай да тества индустриалния си капацитет за подкрепа на партньор в продължителен конфликт с висока интензивност – и да разбере последиците от подкрепата на собствените си сили в бой – като същевременно поддържа видимост на правдоподобно отричане. Този стратегически приоритет беше разкрит по време на дискусия през юли 2025 г., където, според служител, запознат с разговорите, външният министър Ван И е казал на висш дипломат от ЕС, че Пекин не може да приеме руско поражение, тъй като това би рискувало да позволи на Съединените щати да насочат цялото си внимание към Китай.

Спецификата на тази подкрепа е показателна. Още през 2023 г. приблизително 90% от вноса на руска микроелектроника – чиповете, необходими за съвременните ракети, танкове и самолети – идва от Китай. По подобен начин близо 70% от вноса на руски машини през последното тримесечие на 2023 г., на стойност около 900 милиона долара, е с китайски произход, замествайки висококачественото немско и японско оборудване, което Русия вече не можеше да придобие. Пекин също така бързо се превърна в основен доставчик на Москва на нитроцелулоза, ключовото гориво за артилерийски снаряди, като износът скочи от незначителни количества преди войната до над 1300 тона през 2023 г. – достатъчно за производството на стотици хиляди артилерийски снаряди.

Най-ясното доказателство за тази динамика обаче е в областта на дроновете. С приблизително 80 процента от електронните компоненти в руските дронове с произход от Китай, Пекин е тихият партньор във въздушната кампания на Русия. Тази подкрепа позволи мащабно мащабиране на производството; там, където Русия някога се затрудняваше да разработи усъвършенствани безпилотни летателни апарати, сега тя се стреми да произведе приблизително два милиона дрона с изглед от първо лице (FPV) през 2025 г. Тази дълбока интеграция във веригата за доставки на Русия предоставя на Пекин уникална изгодна позиция, от която да оценява в реално време как се представя технологията му, когато е изправена пред усъвършенстваните възможности за заглушаване, подправяне и противовъздушна отбрана на Украйна и нейните доставени от Запада системи.

Най-важното е, че влиянието на Китай напоследък се измести от пасивни доставки към активна манипулация на технологичния баланс на бойното поле – отличителен белег на държава, участваща в опосредствена война. През май 2025 г. украинският президент Володимир Зеленски заяви директно: „Китайските дронове Mavic са отворени за руснаци, но са затворени за украинци.“

Обвинението му беше потвърдено от европейски служители, които съобщиха, че Китай не само е спрял продажбите на популярните дронове DJI Mavic на Украйна, но и е ограничил износа на ключови компоненти, като едновременно с това е увеличил същите тези доставки за Русия. Като въоръжава едната страна, докато активно отказва критични технологии на другата, Пекин вече не е неутрален наблюдател, а пряк участник, влияещ върху ежедневните резултати от войната.

За НОАК, която не е водила голяма война повече от четири десетилетия, конфликтът е несравним източник на знания. НОАК придобива критични знания за съвременната война – от използването на дронове до електронните контрамерки – всичко това, без да излага на опасност нито един китайски войник. Този поток от информация се връща към централизирана система, предназначена да я използва систематично – система, която може да реагира много по-бързо от бюрокрацията за обществени поръчки от индустриалната епоха в Съединените щати.

Има множество причини за огромната стойност на тази война за Китай. Първо, бойното поле е наситено с модерен западен военен хардуер и софтуер. Разузнаването на НОАК щателно изучава производителността на ключови системи, произведени в САЩ, от системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ до ракетната артилерия HIMARS . Те също така анализират дяволски умелото използване на собствените иновации от страна на Украйна, като например в „ Операция Паяжина “ - неотдавнашна координирана атака с дронове, при която бяха използвани рояци от евтини дронове, за да се повредят или унищожат руски стратегически самолети на стойност близо 7 милиарда долара на летища, разположени на хиляди мили едно от друго в Руската федерация.

Наблюдавайки как руските сили – често оборудвани с китайски компоненти – реагират на украинските и западните системи и тактики, НОАК получава важна информация за това как да им се противодейства. Това е особено очевидно в областта на електронната война, където Китай може да оцени ефективността на западното заглушаване срещу собствения си хардуер, вграден в руските системи, и обратно, тъй като Русия отдавна е внедрила усъвършенствани системи за електронна война. Данните сочат, че обучението на Китай също не е пасивно; всъщност, подкрепяни от държавата китайски хакерски групи агресивно са се насочили към руски отбранителни институти, за да измъкнат данни от бойното поле, които Москва не е желала да споделя.

Второ, войната позволява на Китай да наблюдава и да се адаптира към нови военни концепции. Това не е изолирана стратегия; Пекин е използвал партньорски конфликти като полигон преди, както се видя в схватката между Индия и Пакистан през май 2025 г., където Пакистан, според съобщенията, използва произведени в Китай изтребители J-10C и ракети PL-15 със значителен ефект.

В Украйна широкото използване на рояци от дронове и асиметрични военноморски тактики предоставя богат набор от данни за военните плановици на НОАК. Те също така внимателно анализират успеха на Украйна с военноморските дронове като потенциален модел за това как Тайван би могъл да се противопостави на инвазията на НОАК. А залозите на конфликт за насилствено обединение с Тайван биха били огромни, тъй като Тайван произвежда над 90 процента от най-модерните логически чипове в света. Загубата на това производство би предизвикала световна икономическа криза, оценена на цели 10 трилиона долара.

Трето, Китай следи отблизо използването на безпрецедентни икономически санкции от Запада срещу Русия, за да насочи усилията си за „защита на собствената си икономика от санкции“. Наблюдавайки как Русия се адаптира, Пекин се учи как да изолира собствените си финансови системи и вериги за доставки от подобен натиск. Отчасти в отговор на наученото, той драстично увеличи използването на юана в двустранната търговия и изгражда своята система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS) като алтернатива на SWIFT.

Независимо как се развива политиката на САЩ спрямо Русия, тя трябва да признае реалността на ролята на Китай. Дипломатическото разбирателство с Москва би било неефективно, ако руската армия продължи да бъде въоръжавана и технологично обновявана от Пекин. Позицията на Китай като арсенал за Русия го прави ключов арбитър на интензивността на войната, като подкрепата на Запада за Украйна е друг фактор. А противопоставянето на ролята на Пекин не е просто политически императив, а стратегическа необходимост.

Истинското предизвикателство за Вашингтон обаче е по-дълбоко от потока от китайско оборудване към фронта. Истинската конкуренция е свързана с циклите на обучение. Докато Америка изразходва ресурсите си и изчерпва запасите си, за да противодейства на вторичен противник, основният ѝ конкурент натрупва безценен боен опит чрез посредничество. Американската армия със сигурност се учи от конфликта, като институции като Центъра за извлечени поуки към армията и Групата за съдействие за сигурността в Украйна активно изучават войната, наред с други. Но Народноосвободителната армия усърдно се учи как да противодейства на американските оръжия, как да води война в гъста електронна среда и как да поддържа конфликт с висока интензивност – всичко това, без да излага на риск нито един войник. Тази асиметрия в обучението подкопава основата на американското възпиране в критичния Индо-Тихоокеански регион, която се основава на оценката на потенциалния противник както на американските способности, така и на готовността му да ги използва.

Държавно управляваната система на Пекин е проектирана така, че бързо да усвои и приложи тези уроци в целия си военно-промишлен комплекс. Съединените щати, с наследената си система за обществени поръчки – компенсирана до известна степен от иновациите на американския частен сектор, но все още прекалено бюрократична – рискуват да бъдат изпреварени. Справянето с това изисква фундаментална преориентация на стратегическото мислене. Войната в Украйна трябва да се разглежда не просто като европейска криза, която трябва да се управлява, а като активна лаборатория за бъдещето на войната. Въпросът за Вашингтон е дали може да даде възможност на собствените си сили да се адаптират, по-специално като превърне в реалност иновативни концепции, като например концепцията за „адски пейзаж“ за защита на Тайван, описана от командващия INDOPACOM адмирал Самюел Папаро, преди да започне криза.

Централното предизвикателство вече не е само в сдържането на Русия; става въпрос за това да надхитрим в мисленето и адаптирането си конкурент, който е намерил перфектната, евтина лаборатория за следващата война. Неспособността да се осъзнаят напълно залозите на това съревнование в ученето ще означава, че когато настъпи следващата криза, Америка може да се изправи срещу противник, който вече е водил война срещу нейните оръжия и стратегии – и се е научил как да печели.