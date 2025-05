Билетите за Met Gala струват $75 хиляди

Най-големите имена в развлекателната индустрия се подготвят да отпразнуват мъжкото облекло и черния стил на Met Gala в понеделник, най-голямата вечер в модната индустрия за годината. Фарел Уилямс и Луис Хамилтън са сред съпредседателите на тазгодишното събитие, което набира средства за Института по костюмите на Музея на изкуствата Метрополитън.

Годишната гала, която се провежда в Ню Йорк, обикновено се посещава от огромни имена от света на киното, модата и музиката.

Каква е тазгодишната тема на Met Gala?

Темата на Met Gala обикновено е свързана с най-новата изложба на Costume Institute, която тази година е Superfine: Tailoring Black Style. Вдъхновен е от книгата на Моника Л Милър Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, публикувана през 2009 г.

Тази година дрескодът на Met Gala е “Tailored for You“ – препратка към костюмите и мъжките облекла, които са включени в изложбата, пише BBC.

Всъщност това е първата Met Gala от повече от две десетилетия, която се фокусира изключително върху мъжкото облекло. “Темата тази година е не само навременна“, каза членът на гала комитета Ъшър, „но също така говори за нашата богата култура, която винаги трябва да се празнува широко.“

Очаквайте много препратки от мъже и жени гости за ролята, която черният стил е играл през вековете, особено в мъжкото облекло.

The Met казва, че шоуто “представя културно и историческо изследване на черния стил от 18-ти век до днес, през призмата на дендизма“.

Кой ще бъде домакинът?

Редакторът на Vogue Анна Уинтур, която ръководи галата всяка година, а за 2025 г. към нея се присъединяват Фарел Уилямс, Луис Хамилтън, Колман Доминго, A$AP Роки и ЛеБрон Джеймс.

Чернокожият талант също се празнува с домакинската комисия на събитието, която включва атлетката Симоне Байлс, филмовия режисьор Спайк Лий, актрисата Айо Едебири, поп звездите Доечи, Ъшър, Тайла, Джанел Монае и Андре 3000, писателката Чимаманда Нгози Адичи и драматурга Джереми О Харис.

Кога е Met Gala?

Met Gala винаги се провежда в първия понеделник на май.Тази година това означава, че се провежда в понеделник, 5 май, като гостите пристигат от около 18:00 EST.

Въпреки че публиката никога не може да види вътре в самото събитие, където гостите са третирани с вечеря, коктейли, музика на живо и разглеждане на новата изложба на института за костюми, дългото събитие на червения килим преди това осигурява акри медийно отразяване.

Списъкът с гости не се публикува предварително, но можете спокойно да очаквате да видите огромен брой A-listers през нощта.

Можем ли да си закупим билет?

Отговорът на този въпрос категорично е “НЕ!”. Met Gala е изключително събитие, отворено само за малък брой поканени гости - обикновено около 450.

Често най-големите марки купуват маса и я използват, за да поканят желаните от тях знаменитости. Етикетът печели, ако знаменитостта е свързана с тях и носи един от техните тоалети на червения килим. Приходите от продажбата на билети отиват за института за костюми. Разбира се, един индивидуален билет струва около $75 000, докато маса с 10 места започва от $350 000.

