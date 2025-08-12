IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Националът Симеон Петров подписа с Ботев Пловдив

12.08.2025 | 20:22 ч. Обновена: 12.08.2025 | 22:57 ч. 1
Снимка: Ботев Пловдив

Снимка: Ботев Пловдив

Ботев Пловдив обяви трансфера на българския национал Симеон Петров.

192-сантиметровият централен бранител парафира дългосрочен контракт с най-стария български футболен клуб, информираха от Ботев.

За последно 25-годишният защитник бе част от унгарския Видеотон, а преди това е играл за Шльонск Вроцлав и ЦСКА 1948.

Симеон Петров има 12 мача за националния отбор на България.

"Много се радвам, че съм част от семейството на Ботев Пловдив! Нямам търпение да ви видя на стадиона и да дам всичко за тези цветове! Скоро на терена, с вас зад нас!“, заяви Симеон Петров пред клубната медия на „канарчетата“.

симеон петров ботев пловдив
