Легендарната Моника Селеш се бори с рядкото заболяване миастения гравис

Легендарната американска тенисистка Моника Селеш разкри в интервю за агенция АП, че е била диагностицирана с миастения гравис - рядко, неврологично, автоимунно заболяване, което е изключително трудно за овладяване. Тя обясни, че се бори с болестта от години и е открила симптомите за нея при игра с деца и техни родители.

Селеш има девет титли от Големия шлем през кариерата си, в която е записала 595 победи и е допуснала 122 загуби. Тя достигна до номер 1 в световната ранглиста за жени през месец март 1991 и в кариерата си вдигна общо 53 трофея на сингъл от турнири на ниво УТА. Селеш се оттегли през януари 2009 и по-късно бе приета в "Залата на славата в тениса".

"Играех често с деца и семействата им, но понякога пропусках някой лесен удар. Причината беше, че всъщност виждах две топки. Това определено бяха симптоми, които не можех да игнорирам. Именно тогава започна дълъг процес за мен, който известно време ми бе трудно да приема. Беше ми трудно и да говоря с други хора, защото е неприятно. Заболяването има голям ефект върху ежедневието ми", заяви тя в интервю за агенция АП.

Селеш, на 51 г., спечели първия си голям трофей на 16-годишна възраст на "Ролан Гарос" и изигра последния си мач на високо ниво през 2003 г. Тя разкри, че е била диагностицирана с миастения гравис преди три години и днес говори за първи път по темата.

Националният институт за неврологични заболявания и инсулт на САЩ определя миастения гравис като "невромускулно заболяване, което предизвиква отслабване на волевите мускули (подлежащи на човешки контрол - б.пр.)" и "засяга предимно жени в млада възраст (под 40 години) и мъже в напреднала възраст (над 60 години), но може да се появи по всяко време и за всеки, включително при деца".

Селеш заяви, че е чула за първи път за миастения гравис лично от доктора си, който я е препратил към невролог за допълнителни изследвания със симптоми на диплопия и отпадналост в мускулите на ръцете.

"В един момент ми бе трудно да си суша косата със сешоар. Диагнозата ме шокира", казва още Селеш, която си партнира с базираната в Нидерландия компания за имунологични изследвания argenx. Заедно те промотират кампанията Go for Greater, която помага на диагностицирани с миастения гравис за лечение и по-високо качество на живот.

Кариерата на Селеш не бе стандартна за професионалните тенисисти. В началото на 90-те години на миналия век американката, родена през 1973 в Нови Сад, Югославия, бе извън спорта за 28 месеца, след като на 30 април 1993 бе наръгана с нож по време на мач в Хамбург срещу българката Магдалена Малеева. Извършителят на атаката бе Гюнтер Пархе - запален фен на играещата на същия турнир Щефи Граф.

Селеш се завърна на корта за откритото първенство на САЩ през 1995 и загуби финала срещу Граф с 6:7(6), 6:0, 3:6.

"Никога няма да забравя как ме приеха хората при завръщането ми. Тези моменти остават завинаги в съзнанието на човек", продължава Селеш и добавя, че диагностицирането с миастения гравис я е принудило да прави пореден голям завой в живота си.

"Наложи ми се да правя пореден огромен рестарт в живота ми. Първият път беше, когато се преместих в САЩ на 13-годишна възраст. Напуснах семейството ми и не знаех английски език. В началото ми беше много трудно. Следващият рестарт беше, когато станах професионална тенисистка. Това ми донесе слава, пари, внимание и много други неща, които са чужди на 16-годишни момичета. След това се случи наръгването и нов рестарт", каза още Селеш.

"Последното е диагностицирането с миастения гравис. Има едно нещо, което казвам на всички деца, на които съм ментор - трябва да се научиш да се приспособяваш. Топката подскача и трябва да се приспособиш. Точно това правя аз в този момент", завършва Селеш./БТА