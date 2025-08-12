IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Директор на училище - ниско заплащане, огромна отговорност

Все по-малко кандидати, в малките градове и села е трагично

12.08.2025 | 20:52 ч. Обновена: 12.08.2025 | 23:10 ч. 9

Само месец остава до първия звънец. Месец, в който коридорите са тихи, класните стаи – празни, а кабинетите на директорите в десетки училища – заключени. На хартия тези училища имат своето бъдеще. В реалността – нямат своя лидер.

Конкурсите за директори – формалният път към тази отговорна позиция, в много случаи събират едва по шепа кандидати. Понякога и само един. Често – нито един. Ниско заплащане, огромна отговорност, административно бреме, което расте с всяка година – и една професия, която все по-малко хора искат да поемат.

В малките градове и села положението е още по-драматично. Там директорът не е просто администратор – той е и учител, и психолог, и лице на училището пред общността. Но днес тези училища остават без човек, който да ги поведе в новата учебна година.

Защо за поредна година непосредствено преди 15 септември десетки училища у нас са без директор? Дебат по темата в студиото на "Директно" с директора на 100 ОУ Росен Богомилов и Давид Кюранов от Асоциация Родители

