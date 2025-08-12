Рейтингът на Мерц се срина, АзГ вече е първа политическа сила

Управляващата червено-черна коалиция на канцлера Фридрих Мерц се срина до 37%, а „Алтернатива за Германия“ е във възход и е най-голямата политическа сила в момента във Федералната република с 26%. Така тя изпреварва ХДС/ХСС, които се ползват с доверието на 24% от избирателите. Това показва проучване на общественото мнение направено от социологическия институт „Форса“ по повод на 100 дни от началото на управлението на канцлера Фридрих Мерц, пише „Билд“.

ХДС/ХСС не се е представял толкова зле от края на април.

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) продължава да се колебае на ниво от 13%, заедно със „Зелените“, които добавят един процентен пункт. „Левицата“ губи един пункт и печели 11%. СвДП показва непроменен резултат от 3 процента, Съюзът на Сара Вагенкнехт - 4 процента, а останалите партии - 6 процента.

Делът на негласувалите и нерешилите се избиратели нараства с един пункт до 25 процента, което е доста над нивото от последните избори за Бундестаг (17,9 процента).

Ситуацията изглежда мрачна и за канцлера Фридрих Мерц: рейтингът му е паднал до ново дъно. Само 29% от анкетираните са доволни от работата му, което е с три пункта по-малко в сравнение с последното проучване. Това е най-лошият резултат, откакто той беше избран през май. Неудовлетвореността е нараснала с три пункта до 67%.

Само мнозинството от привържениците на ХДС и ХСС все още са доволни от Мерц. Но дори и тук рейтингът му е спаднал с 4 процентни пункта до 72%. Сред привържениците на ГСДП 60 процента са недоволни от него. Привържениците на „Алтернатива за Германия“ критикуват Мерц особено остро: 95% от тях са недоволни от работата му.

Алиансът губи позиции и в оценката за политическата компетентност: само 19% от германците смятат, че ХДС/ХСС са способни да решат проблемите на страната. „Алтернатива за Германия“ и ГСДП печелят по един пункт, достигайки съответно 12% и 7%.

Половината от анкетираните не вярват, че някоя партия може да реши проблемите на Германия.