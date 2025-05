Ребел Уилсън: Отслабването ме извади от комедийното клише

Ребел Уилсън споделя откровено как отслабването ѝ е променило не само начина, по който се възприема самата тя, но и цялата ѝ кариера.

В интервю за SiriusXM с водещия Бен Харлъм, актрисата и авторка на автобиографията "Rebel Rising: A Memoir", разкри, че свалянето на около 36 килограма през последните пет години е отключило нови възможности в професионалния ѝ път.

„От този момент започнаха да ми предлагат по-сериозни роли“, разказа тя, като даде за пример предстоящото ѝ участие като лейди Капулети в "Juliet & Romeo" и участието си в британския инди-филм "The Almond and the Seahorse".

„Мисля, че сама се извадих от типичния си образ, когато отслабнах. Обожавах да съм по-пищната забавна мацка. Да играя Дебелата Ейми в "Pitch Perfect" беше страхотно преживяване и това си остава част от мен. Но щом отслабнах, хората започнаха да ме възприемат по друг начин“, призна Уилсън.

Тя допълни, че първоначално мечтала за драматични роли. Искала да бъде като Джуди Денч – много сериозна. Но съдбата ѝ поднася изненада, след като получава стипендия от Никол Кидман да учи в САЩ със специализация в комедията.

„Така започнах. Дойдох в Холивуд и станах пълнокръвна комедийна актриса. А сега се връщам към актьорските си корени и започвам да приемам и сериозни роли“, разказва тя.

През март 2024 г. в интервю за The Sunday Times Уилсън говори за своята „2020 година, посветена на здравето“и за това как почти никой – освен майка ѝ – не я подкрепял в решението да отслабне.

„Хората смятаха, че ще загубя нишата си в киното като дебелата забавна героиня, и искаха да продължа в тази посока“, призна тя.

В същото интервю Уилсън разказа, че за кратко е използвала "Ozempic" – медикамент за лечение на диабет тип 2, който често се използва за контрол върху апетита.

„При мен лакомията за сладко е почти безкрайна, така че подобни лекарства могат да помогнат“, обясни тя, като уточни, че вече не го приема.

Също през март, в интервю за People, актрисата сподели, че дълги години е страдала от „емоционално хранене“ и преживявала „емоционална война“ със себе си заради теглото си.

„Много хора ме възприемат като символ на позитивното отношение към тялото, защото виждам хора, които според медицинските стандарти са със затлъстяване, но за мен са абсолютно красиви. Наистина вярвам, че красотата съществува във всякакви форми и размери. Хората казват: "Как можеш да бъдеш позитивна към тялото си, а в същото време да не се харесваш?" Но аз не мразех себе си – мразех тези срамни навици“, допълни тя.

