Ще стане ли факт? Лятна работа от вкъщи за родители на малки ученици

Родителите на ученици от 8 до 12 години да работят онлайн през лятната ваканция. Това предложи председателят на социалната комисия Деница Сачева с пост в социалните мрежи.

Диляна е майка на две деца и добре разбира колко трудно е да се съчетава работата с грижите за децата, особено през летните месеци.

"Налагало се е да разчитам на близки – на баби, на дядовци през лятото. В момента точно това, че съм по майчинство, ми помага сама да гледам дъщеря ми, но летата все по-трудно намирам кой да ги гледа, така че би било полезно за младите родители да се приеме тази идея като закон", сподели тя.

Предложените от Деница Сачева промени трябва да са в Кодекса на труда и да дават право и на по-гъвкаво работно време или работа от разстояние. Сега такава възможност има само за родители на деца до 8-годишна възраст.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче не са съгласни с предложените промени.

"Не подкрепяме подобно предложение, тъй като то не кореспондира с целта, която си поставя обществото - да бъде по-благосъстоятелно. Това ще повлияе на доходите на работещите. Около 240 хил. са децата от 1 до 4 клас, тоест от 8 до 12 години и дори в едно семейство да има две деца от тази група, това означава, че ще бъдат засегнати над 120 хил. семейства", коментира изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Очаква се промените в Кодекса на труда да бъдат внесени в парламента още в първите дни след ваканцията на депутатите.

Вижте повече в репортажа на Десислава Костадинова и телевизия Bulgaria ON AIR.