Кели Кларксън с разбито сърце заради децата си

През миналата седмица баща им почина

14.08.2025 | 11:12 ч.
Снимка: БГНЕС

Кели Кларксън се опитва да остане силна след смъртта на бившия си съпруг - Брандън Блексток - заради децата им. 48-годишният мениджър на таланти почина на 7-и август на 48-годишна възраст. Повече от 3 години той се е борил с рак.

Брандън и Кели започнаха връзката си през 2011 г., а през 2013 г. сключиха брак. Те имат дъщеря Ривър на 11 г. и син Ремингтън на 9 г. Звездите се разделиха през 2020 г.

Певицата е с разбито сърце заради децата.

"Кели и Брандън имаха своите възходи и падения, но в края на краищата той беше бащата на децата ѝ и тя е абсолютно с разбито сърце за тях. Нейните деца са целият ѝ свят и тя остава силна заради тях", коментира източник на "People".

звезди Кели Кларксън деца Брандън Блексток смърт
