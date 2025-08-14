Кели Кларксън с разбито сърце заради децата си

Кели Кларксън се опитва да остане силна след смъртта на бившия си съпруг - Брандън Блексток - заради децата им. 48-годишният мениджър на таланти почина на 7-и август на 48-годишна възраст. Повече от 3 години той се е борил с рак.

Брандън и Кели започнаха връзката си през 2011 г., а през 2013 г. сключиха брак. Те имат дъщеря Ривър на 11 г. и син Ремингтън на 9 г. Звездите се разделиха през 2020 г.

Певицата е с разбито сърце заради децата.

"Кели и Брандън имаха своите възходи и падения, но в края на краищата той беше бащата на децата ѝ и тя е абсолютно с разбито сърце за тях. Нейните деца са целият ѝ свят и тя остава силна заради тях", коментира източник на "People".

Още за случващото се четете в teenproblem.net