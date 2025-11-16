Упражнение в седнало положение, с което горим мазнини и намаляваме кръвната захар

Признавам – виновна съм, че прекарвам часове в седнало положение, забила нос в лаптопа или телефона си, без дори да се сещам да стана и да се раздвижа. Работата от вкъщи, колкото и удобна да е, ме лиши от ежедневното движение, което имах с ходенето до офиса. Сега ми трябва напомняне, за да стана от стола, да се разтегна и да позволя на очите ми да починат.

Ако и вие се припознахте в тези думи, заповядайте в нашия клуб.

След като осъзнах, че липсата на движение пречи на здравословния ми начин на живот, започнах да си настройвам аларма на всеки час, която ми напомня да стана и да се разходя. Дали ще обиколя апартамента няколко пъти, ще сляза и ще се кача по стълбите в блока или пък ще отида до близкия магазин – няма значение. Важно е краката и тялото ми да се отлепят от стола и да видят, че извън офисното ми пространство също има живот.

Постепенно започнах да проверявам и за трикове, които мога да изпълнявам на стола, за да симулирам движение, когато работният ми ден просто не ми позволява свободно време. Надеждите ми се увеличаваха, след като разбирах, че все повече хора са в моето положение и се надявах да намеря доказателство, че има такова чудо като тренировка в седнало положение. И успях.

Скорошно проучване установява, че едно малко движение, което да правите седнали пред бюрото си – толкова е дискретно, че може да го изпълнявате по време на Zoom срещи – може да засили метаболизма и подобри нивата на кръвната захар. Солеус лицевите опори, известни още като повдигане на прасците в седнало положение, са толкова лесни, че можете да ги направите по всяко време, което ги превръща в перфектното решение за всеки работещ в офиса или у дома.

Ето какво трябва да знаете за Солеус лицевите опори и дали са ефективни.

Какво са Солеус лицеви опори?

Често оставен на заден план, когато говорим за тренировки за крака, прасецът всъщност е много важна част от тялото. Той поддържа крака ни – от стоене до ходене, бягане и скачане. Състои се от два мускула, включително мускула солеус, който се простира точно под коляното до петата. В него се съдържат устойчиви на умора, бавно съкращаващи се мускулни влакна, които ни позволяват да стоим, ходим и бягаме за дълги периоди от време. Въпреки факта, че е само 1% от телесното ни тегло, малкият, но мощен мускул солеус може да подобри метаболитното здраве, ако се активира правилно.

Д-р Марк Хамилтън, водещ на скорошното изследване по-горе, въвежда Солеус лицевите опори или повдигане и спускане на петите, докато сте седнали, което активира мускула солеус по различен начин, отколкото докато стоите или ходите. Упражнението се изпълнява, за да увеличи консумацията на кислород (по-високата консумация обикновено означава по-висока скорост на метаболизма) – повече, отколкото е възможно при други видове дейности, свързани с мускула.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg